Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 1960 yılından beri dokunulmamış! Tavan odasında gizli bir oda buldu... Kutuları açtığında gördüklerine inanamadı

    1960 yılından beri dokunulmamış! Tavan odasında gizli bir oda buldu... Kutuları açtığında gördüklerine inanamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.09.2024 08:37
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Reddit'te yapılan bir paylaşımda ismi açıklanmayan adam evinin yalıtımını yükseltirken tavan arasında gizli bir oda keşfettikten sonra gündem yarattı. İşçiler tavan arasındaki gizli odayı görmek için alçıpanı söktüklerinde 1960'lardan beri dokunulmamış tonlarca kutu ortaya çıktı. Kutuları büyük bir merakla açtığını dile getiren adam, "Havalı şeyler bekleyerek açtım. Ve içleri kozalaklarla doluydu! Hayatımın en büyük hayal kırıklarından biri." dedi.

    1960 yılından beri dokunulmamış! Tavan odasında gizli bir oda buldu... Kutuları açtığında gördüklerine inanamadı

    MYNET|DIŞ HABERLER Reddit'te yaptığı bir paylaşımında ismi açıklanmayan adam evinde son derece ilginç bir keşfe imza attı. 1960'lardan beri dokunulmamış onlarca kutunun tavan arasındaki gizli odadan çıktığını ifade eden adam, "Çalışanlardan biri orada bir oda olup olmadığını sordu. Hiçbir fikrim yoktu. Bu yüzden alçıpanı açtık ve 60'lardan kalma yığınlarca kutu vardı ve hepsi doluydu. İçinden kozalaklar çıktı" dedi.

    Aynı evde bir de merdivan altında gizli bir oda bulduklarını dile getiren adam, "Aslında iki gizli oda bulduk. Biri sadece merdivenlerin altında kapalı bir odaydı. İçinde 70'lerden kalma bazı oyuncaklar vardı" diye konuştu.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kozalakları tavan arasında saklamak büyük bir yangın tehlikesi oluşturmaz mıydı ? Çok hızlı alev alırdı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Muhtemelen el sanatları için toplanmışlardır. Muhtemelen Noel süsleri. Taşınırken paketlemeye değmez" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Düğün dansı bir anda kontrolden çıktı!

    Düğün dansı bir anda kontrolden çıktı!

    Sevgilisinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek için arabasına düzenek hazırladı

    Sevgilisinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek için arabasına düzenek hazırladı

     Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

    Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

     Kocasını evde başka bir kadınla bastı! Sevgilisi korkudan balkondan atladı

    Kocasını evde başka bir kadınla bastı! Sevgilisi korkudan balkondan atladı

     Bedenini çaldıklarını söyledi! "Vücudum artık benden daha popüler"

    Bedenini çaldıklarını söyledi! "Vücudum artık benden daha popüler"
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    Reddit
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İhaleleriyle gündem olan Şahinbey Belediyesi fenomen ismi getirip reklamını yaptırdı!

    İhaleleriyle gündem olan Şahinbey Belediyesi fenomen ismi getirip reklamını yaptırdı!

    Leva 19 TL, Lari 13 TL oldu, bu kez onları da kaçırdılar

    Leva 19 TL, Lari 13 TL oldu, bu kez onları da kaçırdılar

    Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

    Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

    Tavan odasında gizli bir oda buldu... Kutuları açtığında gördüklerine inanamadı

    Tavan odasında gizli bir oda buldu... Kutuları açtığında gördüklerine inanamadı

    Yeni doğan bebeğin takıları görenleri şaşırttı! Altın emzik, taç...

    Yeni doğan bebeğin takıları görenleri şaşırttı! Altın emzik, taç...

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

    Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.