1960 yılından beri dokunulmamış! Tavan odasında gizli bir oda buldu... Kutuları açtığında gördüklerine inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Reddit'te yaptığı bir paylaşımında ismi açıklanmayan adam evinde son derece ilginç bir keşfe imza attı. 1960'lardan beri dokunulmamış onlarca kutunun tavan arasındaki gizli odadan çıktığını ifade eden adam, "Çalışanlardan biri orada bir oda olup olmadığını sordu. Hiçbir fikrim yoktu. Bu yüzden alçıpanı açtık ve 60'lardan kalma yığınlarca kutu vardı ve hepsi doluydu. İçinden kozalaklar çıktı" dedi.

Aynı evde bir de merdivan altında gizli bir oda bulduklarını dile getiren adam, "Aslında iki gizli oda bulduk. Biri sadece merdivenlerin altında kapalı bir odaydı. İçinde 70'lerden kalma bazı oyuncaklar vardı" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kozalakları tavan arasında saklamak büyük bir yangın tehlikesi oluşturmaz mıydı ? Çok hızlı alev alırdı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Muhtemelen el sanatları için toplanmışlardır. Muhtemelen Noel süsleri. Taşınırken paketlemeye değmez" yorumunu yaptı.