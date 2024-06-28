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    4. 1984 yılındaki dava 40 yıl sonra sonuçlandı! 7 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip vahşice öldürmüştü... İğneyle idam edildi

    1984 yılındaki dava 40 yıl sonra sonuçlandı! 7 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip vahşice öldürmüştü... İğneyle idam edildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.06.2024 09:06
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    Richard Rojem, 1984 yılında Washita İlçesi'nin kırsal kesimindeki bir tarlada parçalanmış cesedi bulunan 7 yaşındaki Layla Cummings'i öldürmek suçundan tutuklanmıştı. 40 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Rojem'in suçu tespit edildi ve Oklahoma'da bulunduğu hapishanede idam edildi.

    1984 yılındaki dava 40 yıl sonra sonuçlandı! 7 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip vahşice öldürmüştü... İğneyle idam edildi

    MYNET|DIŞ HABERLER 7 Temmuz 1984'te Burns Flat yakınlarındaki Washita County tarlasında ismi açıklanmayan 7 yaşındaki bir kız çocuğunun defalarca bıçaklandıktan sonra cansız bedeni bulunmuştu. Küçük kızı vahşice öldürme ve tecavüz suçlarından Richard Rojem tutuklandı. Rojem, bu iğrenç eylemden önce Michigan'da iki gence saldırdığı için zaten mahkumiyetle karşı karşıyaydı.

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    1985 yılında Washita İlçesi jürisi Rojem'in suçlu olduğu sonucuna vardı ve şaşırtıcı bir 45 dakika içinde karara vardı. Ölüm cezası, yargılama hataları nedeniyle temyiz mahkemeleri tarafından iki kez iptal edilmiş olsa da, Custer County'deki bir grup sonunda cezasını 2007'de yeniden onayladı.

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    40 yılının sonunda 66 yaşındaki Richard Rojem'e Oklahoma Eyalet Cezaevi'nde öldürücü iğne uygulandı ve hapishane yetkililerinin de doğruladığı gibi 27 Haziran 2024 tarihinde idam edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz
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