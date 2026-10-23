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2 çocuk, 3 torun sahibi! 69 yaşında üniversiteyi bitirdi, 71 yaşında yüksek lisansa başladı

Kars'ta 2 çocuk, 3 torun sahibi Ayşen Arda İşçi (71), açık öğretim lisesini tamamladıktan sonra 2020 yılında girdiği üniversite sınavında kazandığı Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü, 69 yaşında onur belgesiyle tamamladı. Bir yıl aranın ardından aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlayan İşçi, doktora yapmayı hedefliyor.

2 çocuk, 3 torun sahibi! 69 yaşında üniversiteyi bitirdi, 71 yaşında yüksek lisansa başladı
Gökçen Kökden

Selim ilçesinde yaşayan Ayşen Arda İşçi, açık öğretim lisesini tamamladıktan sonra üniversite sınavını kazanarak 2020 yılında KAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne başladı. 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde diplomasını alan ve onur belgesiyle mezun olan İşçi, bir yıl aranın ardından yüksek lisansla eğitim hayatını sürdürme kararı aldı. Ayşen Arda İşçi, 71 yaşında Kafkas Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans eğitimine başladı. İşçi, yüksek lisansın ardından doktora yapmayı hedefliyor.

'EĞİTİMDE YAŞIN ÖNEMİ OLMAZ'

2 çocuk, 3 torun sahibi! 69 yaşında üniversiteyi bitirdi, 71 yaşında yüksek lisansa başladı 1

KAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elnur Hasan Mikail, Ayşen Arda İşçi'nin azmi ve akademik başarısıyla diğer öğrencilere örnek olduğunu söyledi. İşçi'nin 71 yaşında olmasına rağmen eğitimden vazgeçmediğini belirten Prof. Dr. Mikail, "Bizim için bu bir gurur meselesidir. Hem enerjisiyle hem derslerdeki başarısıyla diğer öğrencilere örnek teşkil ediyor. Eğitimde yaşın önemi olmaz. Ben de kendisini kutluyorum, takdir ediyorum. Bizim gururumuzdur kendisi, Ayşen abla" dedi.

Ayşen Arda İşçi'nin bazı nedenlerle yüksek lisans eğitimine 1 yıl ara vermek zorunda kaldığını ancak yeniden derslere başladığını aktaran Prof. Dr. Elnur Hasan Mikail, tez konusunu birlikte belirleyeceklerini söyledi. Prof. Dr. Mikail, ilerleyen süreçte doktora programının açılması ve gerekli şartların sağlanması durumunda İşçi'yi doktora öğrencisi olarak da görmek istediğini ifade etti.

‘UMUT VARSA YAŞAM VAR’

2 çocuk, 3 torun sahibi! 69 yaşında üniversiteyi bitirdi, 71 yaşında yüksek lisansa başladı 2

Hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Ayşen Arda İşçi, "Çalışarak Kars'a, hocalarıma, üniversiteme, öncelikle de kendime mahcup olmadan bu bölümü bitirip doktoraya devam etmek istiyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hayalleriniz hiç bitmesin. Her yaşta hayal bitmesin. Umut varsa yaşam var" diye konuştu.

'SOSYAL HAYATIN İÇİNDE OLSUNLAR'

Hayatın her yaşta güzel olduğunu belirten İşçi, akranlarına da seslenerek, “Bir şekilde sosyal hayatın içinde olsunlar. Okula gitmeyebilirler, farklı sosyal hayatın içinde olsunlar. Hayat güzel. Hayat her şekilde devam ediyor ama hayata renk katmak bizlerin elinde" ifadelerini kullandı.

‘REKLAM FİLMİ ÇEKMEK İSTİYORUM’

2 çocuk, 3 torun sahibi! 69 yaşında üniversiteyi bitirdi, 71 yaşında yüksek lisansa başladı 3

Akademik hedeflerinin yanı sıra diplomasi alanında görev alma hayalini de koruyan Ayşen Arda İşçi, "Konsolos olur muyuz? Neden olmasın? Hayallerim var. Reklam filmi çekmek istiyorum. Hem Kars'ımı tanıtayım hem reklamlarda olayım. Benden güzel reklam yüzü olur, olmaz mı? Neden olmasın?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars yaşam
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