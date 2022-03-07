2.doz aşıdan sonra ateşiniz yükseliyorsa…

Koronavirüsten korunmak adına mutlaka düzenli aralıklarla aşı olunması gerekiyor. Bazı kişiler aşı olduktan sonra gösterilen yan etkiler sebebiyle aşı olma konusunda tereddüt yaşıyorlar. İnsanların vücut direncine bağlı olarak değişen bu yan etkiler genellikle ateş, ağrı veya halsizlik şeklinde görülüyor. Japon bilim adamlarının yaptığı açıklamaya göre 2.doz aşıdan sonra ateş görülen kişilerin antikor seviyesi daha yüksek.

38 DERECE ÜSTÜ ATEŞİ OLANLARIN ANTİKORU 1,8 KAT DAHA FAZLA

Aşılamanın ardından görülen yan etkiler ve aşının etkinliği arasındaki ilişkiyi mercek altına alan Kyushu Üniversite Hastanesi ve Fukuoka Şehir Hastanesi'nden uzmanlar, 2. doz Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının uygulandığı 335 sağlık çalışanının antikor düzeylerini ölçtü. Yapılan araştırmanın sonucunda aşılamanın ardından yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerde, antikor oluşumunun daha yüksek olduğu sonucuna varan ekip, 38 derece veya daha yüksek ateşi olan kişilerde antikor seviyesinin 37 derecenin altında ateş belirtisi gösteren kişilere göre ortalama 1,8 kat daha fazla olduğunu gözlemledi.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ANTİKOR DÜZEYİNİ DÜŞÜRMÜYOR

Yapılan çalışmaya göre aşı sonrası görülen ateş, ağrı, halsizlik gibi yan etkileri tedavi etmek için kullanılan ateş düşürücülerin antikor düzeylerini düşürmediği öğrenildi.



