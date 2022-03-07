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2.doz aşıdan sonra ateşiniz yükseliyorsa…

07.03.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar koronavirüs aşısı olduktan sonra farklı yan etkiler yaşayabiliyor. Bu etkiler bazen kolda ağrı bazen de ateş şeklinde kendini gösteriyor. Bazıları aşı sonrasında ateşlenmekten korksa da Japon bilim adamları yaptıkları araştırmalara göre 2.doz koronavirüs aşısından sonra ateşi çıkan insanların antikor seviyesinin daha yüksek olduğunu açıkladı.

2.doz aşıdan sonra ateşiniz yükseliyorsa…

Koronavirüsten korunmak adına mutlaka düzenli aralıklarla aşı olunması gerekiyor. Bazı kişiler aşı olduktan sonra gösterilen yan etkiler sebebiyle aşı olma konusunda tereddüt yaşıyorlar. İnsanların vücut direncine bağlı olarak değişen bu yan etkiler genellikle ateş, ağrı veya halsizlik şeklinde görülüyor. Japon bilim adamlarının yaptığı açıklamaya göre 2.doz aşıdan sonra ateş görülen kişilerin antikor seviyesi daha yüksek.

38 DERECE ÜSTÜ ATEŞİ OLANLARIN ANTİKORU 1,8 KAT DAHA FAZLA

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Aşılamanın ardından görülen yan etkiler ve aşının etkinliği arasındaki ilişkiyi mercek altına alan Kyushu Üniversite Hastanesi ve Fukuoka Şehir Hastanesi'nden uzmanlar, 2. doz Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının uygulandığı 335 sağlık çalışanının antikor düzeylerini ölçtü. Yapılan araştırmanın sonucunda aşılamanın ardından yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerde, antikor oluşumunun daha yüksek olduğu sonucuna varan ekip, 38 derece veya daha yüksek ateşi olan kişilerde antikor seviyesinin 37 derecenin altında ateş belirtisi gösteren kişilere göre ortalama 1,8 kat daha fazla olduğunu gözlemledi.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ANTİKOR DÜZEYİNİ DÜŞÜRMÜYOR

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Yapılan çalışmaya göre aşı sonrası görülen ateş, ağrı, halsizlik gibi yan etkileri tedavi etmek için kullanılan ateş düşürücülerin antikor düzeylerini düşürmediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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