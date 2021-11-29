2 hafta önce boşanmışlardı! Hanzade Ofluoğlu'nun eski eşi yeni aşkını paylaştı!

Survivor'dan döndükten kısa bir süre sonra, 11 yıllık eşi Saygun Ofluoğlu'ndan ani bir şekilde boşanan ünlü sunucu Hanzade Ofluoğlu, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hanzade Ofluoğlu'nun 2 hafta önce boşandığı eski eşi Saygun Ofluoğlu, Instagram hesabında yeni aşkını paylaştı.

Saygun Ofluoğlu'nun yeni bir ilişkiye yelken açması, sosyal medyada olay oldu. Aldatıldığı yönündeki iddialar karşısında sessizliğini koruyan Hanzade Ofluoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Survivor eski yarışmacısı, paylaşımına ''Ülkede acil senarist atamasına başlanmalı. Meslekte açıkta kalan çok kişi var'' notunu düştü.

Hanzade Ofluoğlu, takipçilerinin yönelttiği ''Hayatınıza birisini almayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna ise ''İnsan yaşadığı sürece aşka kapılarını kapamaz. Elde olan bir şey değil bence. Düşünerek atılacak bir adım değil'' yanıtını verdi.

Hanzade Ofluoğlu, 2010 yılında dünyaevine girdiği Saygun Ofluoğlu'na olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor, yarışma sürecinde sık sık evliliğinden bahsediyordu.



