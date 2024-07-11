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    4. 2 milyon TL'lik lüks saatini bulması için dalgıç tuttu! Dokuz saat süren arama çalışması nefesleri kesti... "Şansıma inanamadım"

    2 milyon TL'lik lüks saatini bulması için dalgıç tuttu! Dokuz saat süren arama çalışması nefesleri kesti... "Şansıma inanamadım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.07.2024 10:27
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    38 yaşındaki amatör dalgıç Giorgio, 2023 yılında Mallorca açıklarında kaybolan milyonluk bir saatin peşine düştü. Saatin sahibinin oğlunun değerli parçayı bulması için onu tutması üzerine Giorgio, su altında geçen 9 saatin sonunda Patek Phillipe marka saati buldu. Saatinin bulunmasına sevindiğini dile getiren sahibi ise, "Şansıma inanamadım. Çocuklarıma miras bırakmak istediğim ender bir parçaydı" dedi.

    2 milyon TL'lik lüks saatini bulması için dalgıç tuttu! Dokuz saat süren arama çalışması nefesleri kesti... "Şansıma inanamadım"

    MYNET|DIŞ HABERLER Danimarkalı saat sahibi, 2023 yılının başlarında İspanya'nın Mallorca adası yakınlarında bir yattan okyanusa dalış yaparken elinden saatin kayıp kaybolması üzerine büyük bir üzüntü yaşamıştı. 55 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 330 bin TL) değerindeki saatinin kaybolması üzerine amatör dalgıç Giorgio ile temasa geçen adam saatini bulmasını istedi.

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    Giorgio, Port de sa Pedra de s'Ase yakınlarında dalışa başladı ve üç denemede saati bulmayı başardı. Saati arama sürecinde özel bir işaretleme sistemi kullandığını dile getiren Giorgio, "Toplamda yaklaşık dokuz saat su altında kaldım ve saati aramak için özel bir işaretleme sistemi yaptım" dedi.

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    Orta noktalama işaretleyicisi olarak merkezi bir şamandıra, kumla dolu 2 litrelik plastik şişelerden ve 1,5 metrelik iplerden oluşan doğaçlama arama ağı geliştirdiğini söyleyen Giorgio, "Küçük şişeler 1'den 24'e kadar numaralandırıldı ve iple tutularak suda yüzdürüldü, büyük şişelerin dibinde kum vardı. Bu şekilde bir grid oluşturdum ve daha sonra dedektörle alanı aradım" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Dalgıç saat
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