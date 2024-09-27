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  4. 2 saatlik saç kesimi 200 dolar (6 bin 833 TL)! Amerika'da yaşayan Türk kuaförlerin işleyişinden söz etti: "İğrenç yanlarından bahsedeceğim"

2 saatlik saç kesimi 200 dolar (6 bin 833 TL)! Amerika'da yaşayan Türk kuaförlerin işleyişinden söz etti: "İğrenç yanlarından bahsedeceğim"

27.09.2024 14:45
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.09.2024 14:45
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Amerika'da yaşayan bir Türk Amerika'da bulunan kuaför sisteminden bahsedince sosyal medyada gündem yarattı. "yesimakkk" adlı Instagram hesabında içerikler üreten bir kadın Amerika'da kuaföre gitmenin kötü anlarından söz edince viral oldu.

Amerika'daki kuaförlerin saatlik ücretlendirmeyle çalıştığından söz eden "yesimakkk" adlı Instagram hesabında içerikler üreten bir kadın anlattıklarıyla bir anda gündem yarattı.

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Amerika'da kuaförlerin her birinin ayrı bir maması ve pos cihazı olduğundan söz eden kadın, "Şimdi size Amerika'da saç kestirmenin iğrenç yanlarından bahsedeceğim. Öncelikle Türkiye'deki gibi birine ait bir kuaför salonu yok. Bir tane kuaför salonu hayal edin ve orada çalışan herkes ayrı ayrı kendi sistemini yönetiyor. Herkesin pos cihazı farklı ve herkesin internet sitesi farklı. Kuaför oluyorsunuz ve sadece gidip başka birinin mekanını kullanıyorsunuz. Herkesin müşterisi farklı. İkinci iğrenç konu ise, asla tam bir fiyat bilgisi alamıyorsunuz. 'Fiyatlarımız şundan başlıyor ve şunlara göre değişebiliyor' falan diyorlar. Peki benim saçım ne kadar tutacak? Ben bunu nerede öğreneceğim? Gözlemlediğim en sonuncusu ve en iğrenç olayda şöyle, burada herkes saatlik çalıştığı için saatlik ücret alıyor. Bir kuaförün sitesine girdiğinde mesela 1 saatlik kesim 100 dolar, iki saatlik kesim 200 dolar. Ben nereden bilebilirim ki sen benim saçımı kaç saatte keseceksin?" dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü saatlik ücretlendirme karşısına şaşkına dönerek yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O zaman daha fazla para için bilerek yavaş yaparlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Saatlik çalışma gerçekten çok saçmaymış" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kuaför Amerika
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