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    4. 20 dakika içinde dört şişe su içince kabusu yaşadı! Su zehirlenmesinden hayatını kaybetti

    20 dakika içinde dört şişe su içince kabusu yaşadı! Su zehirlenmesinden hayatını kaybetti

    04.08.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ashley Summers, ailesiyle birlikte dışarıda geçirdiği bir günün sonunda hayatını kaybetti. Aşırı sıcaklardan bunalan Summers, 20 dakikada dört şişe su içtikten sonra trajik bir şekilde vefat etti.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Ashley Summers ailesiyle birlikte Indianapolis'in yaklaşık 130 km kuzeyinde bulunan Lake Freeman'ında tekne gezisindeydi. Şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi gibi susuzluk belirtilerinden şikayet eden Summers, 20 dakika içinde dört adet 500 ml’lik su şişesini bitirdi. Summers kocası ve iki kızıyla beraber evlerine döndüğünde ise aniden garajlarında yere yığıldı.

    “HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR ŞOK OLDU”

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    Evinin garajında yere yığıldıktan sonra Summers için kandaki düşük tuz seviyelerinin neden olduğu hiponatremi olarak da bilinen su zehirlenmesi teşhisi koydu. Yoğun bakımda tedavisi yapılan Summers tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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    Kardeşinin yeterince su almadığını düşünerek 20 dakikalık süre içinde dört şişe suyu bitirdiğini söyleyen ağabey Devon, “Beyninde şişlik oluştu. Hepimiz için büyük bir şok oldu. Yeterince su almadığını hissetmişti. Ancak gereğinden fazla içtiğinden haberi yoktu” dedi.

    SU ZEHİRLENMESİ NEDİR?

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    Su zehirlenmesi, vücuda fazla miktarda ve kısa sürede su alınması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Normalde insan vücudu belirli bir seviyede sıvıya ihtiyaç duyar ve fazla sıvı böbrekler tarafından dışarı atılır. Ancak aşırı miktarda su tüketimi durumunda böbrekler bu sıvıyı işleyemeyebilir ve kandaki sodyum seviyesi düşebilir. Sodyum seviyesindeki düşüş, hücrelerin şişmesine ve çeşitli semptomların ortaya çıkmasına neden olur. Su zehirlenmesinin belirtileri arasında baş ağrısı, bulantı, kusma, kas krampları, halsizlik, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğu, hafıza kaybı, nöbetler, bayılma ve hatta ölüm bulunabilir.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika su zehirlenmesi

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