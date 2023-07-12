Sıcak havalardan bunalınca 1 saat içinde 6 şişe su içti! Hastanelik oldu... Neredeyse ölüyordu

Kolombiya’da yaşayan 10 yaşındaki Ray Jordan isimli bir çocuk sıcaklıklardan bunalınca çareyi su içerek ferahlamakta buldu. Ancak 1 saat içinde 6 şişe su içen çocuk bir anda fenalaşarak hastanelik oldu. Jordan’ın ebeveynleri çocuklarının ciddi bir şekilde hastalandığını fark edince endişelenerek onu hastaneye götürdü. Doktorlar çocuğun beyninin tehlikeli bir şekilde şişmesine neden olan su zehirlenmesi yaşadığını söyledi.

“SARHOŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDU”

Oğlunun durumundan endişelendiklerini dile getiren anne Stacy, “Arkadaşlarıyla evin dışında oyun oynuyordu. Hava çok sıcaktı bu yüzden eve gelip sık sık su aldı. Ne kadar su içtiğini takip edemedim. İlk olarak kusmaya başladı. Sonrasında kafasını, kollarını ve bacaklarını hareket ettiremediğini fark ettik. Motor fonksiyonları gitmişti. Sarhoş gibi görünüyordu” dedi.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra sağlık görevlileri Ray üzerinde acil durum testleri yapmaya başladılar ve kısa süre sonra sodyum seviyelerinin aşırı derecede düşük olduğunu keşfettikten sonra su zehirlenmesi olduğunu anladılar.

UZMANLAR UYARDI

Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre böbrekler aşırı su alımına ayak uyduramadığında bu durum nöbetlere, komaya ve hatta ölüme neden olabiliyor. Su zehirlenmesinin ilk belirtileri ise baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, yorgunluk ile halsizlik, idrara sık çıkma, iştah kaybı ve uyuma eğilimi olarak belirtildi.