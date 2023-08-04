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    4. Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı... “Nefes alamıyorum”

    Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı... “Nefes alamıyorum”

    04.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland’ın Nakhon Si Thammarat eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Dokmai isimli bir kadın 26 yıl önce vefat eden ağabeyini rüyasında görünce mezarını açtırmaya karar verdi. Rüyasında ağabeyinin kendisine nefes alamadığını söyleyen Dokmai, onun mezarından çıkartarak bir cenaze töreniyle yeniden defnettiklerini dile getirdi.

    Tayland’ın Nakhon Si Thammarat eyaletinde yaşayan Dokmai isimli bir kadın, ailesiyle birlikte ağabeyinin mezarının açılması için Ron Phibun bölgesinde bulunan Siam Ruamjai Pu In Vakfı'na bağlı kurtarma görevlilerinden yardım istedi. 26 yıl önce vefat eden ağabeyi Noppadol'un gömülü bedeninin çıkarılması için çalışmalar yapıldı.

    DİNİ TÖREN DÜZENLEDİLER

    Aile 26 yıl önce Noppadol vefat ettiğinde maddi durumları yeterli olmadığı için Budist bir cenaze töreni düzenleyemeden aile Dokmai’nin rüyasından sonra harekete geçti. Dokmai, “Rüyamda merhum ağabeyimi gördüm. ‘Nefes alamıyorum’ dedi ve dışarı çıkmak için bana yalvardı” dedi.

    Bir hafta boyunca her gün rüyasında ağabeyini gören Dokmai yaşadıklarını ailesiyle paylaştı. Aile Budist cenaze töreni düzenlemek için Noppadol’un mezarının açılmasına karar verdi. Mezardan çıkartılan cansız beden Budist geleneklere uygun olarak dini bir törenle defnedildi.

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