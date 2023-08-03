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    4. Polis her yerde onu arıyor! Benzinliğin tuvaletine girip doğum yaptı... Yenidoğan bebeğini arkasına bile bakmadan ölüme terk etti

    Polis her yerde onu arıyor! Benzinliğin tuvaletine girip doğum yaptı... Yenidoğan bebeğini arkasına bile bakmadan ölüme terk etti

    03.08.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde ismi açıklanmayan bir kadın benzinlikte aracından inerek tuvalete gitti. Tuvalette doğum yapan kadın hiçbir şey yokmuş gibi aracına geri binerek olay yerinden uzaklaşırken yenidoğan bebeğini ölüme terk etti. Polis cani annenin izini sürerken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Houston bölgesindeki South Post Oak Road yolunda bir benzin istasyonda ismi açıklanmayan bir kadın doğum yaptı. Olaya benzinlik çalışanlarından birinin sabaha karşı yenidoğan bebeği tuvalette bularak polise haber vermesiyle çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, polisin anne olduğuna inandığı bir kadının tuvalete girip yaklaşık 15 dakika sonra beyaz bir araçla ayrıldığı görülüyor.

    BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

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    Yenidoğan bebeğin tuvalette bulunmasından sonra sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde ise bebeğin hayatını kaybettiği söylendi. Yenidoğan bebeğin doğum sırasınd ahayatını kaybetmiş olabileceği söylendi.

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    Amerika Teksas benzinlik

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