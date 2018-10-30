20'li yaşlarda cilt bakımına dikkat! Bu üç aşama çok önemli

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, “Cilt bakımına her yaşta dikkat etmek, hem sağlıklı hem de genç bir cilde sahip olabilmeyi sağlamaktadır. 20’li yaşlarda cilt bakımına özen göstermeye başlamak, hem gelecek yıllarda güzel bir cilde sahip olmak için, hem de yaşın getireceği doğal güzelliği yaşamak bakımından önemli bir husustur. 20’li yaşlarda daha canlı olan cilt için 3 aşama ile bakım gerçekleştirmek gerekir. Bunlar ise; cildi temizlemek, arındırmak ve nemlendirmektir” dedi.

Sabahları ve akşamları olmak üzere günde 2 defa cildin temizlenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Tezel, “Sabunu çok sık kullanmadan ve cilt tipinize uygun olan ürünler ile temizleme işlemini yapmanız gerekmektedir. Sonrasında ise, uygun bir tonik yardımı ile cilt toksik maddelerden ve makyaj kalıntılarından arındırılmalıdır. Bu işlem yapılırken aynı zamanda gözenekler de sıkılaştırılmaktadır. Son aşamaya gelince ise, cildinizin tipine uygun olan bir nemlendirici krem yardımı ile cildinizin kaybetmiş olduğu nemi yerine geri getirmeniz gerekmektedir. Yağlı cilt tipine sahip olanlar için haftada bir defa, kuru cilt tipine sahip olanlar için ise haftada 2 defa peeling uygulanabilir. Cilt tipinize uygun olan bir peeling ile siyah noktalarınızı ve ölü hücrelerinizi cildinizden uzaklaştırabilirsiniz. Peeling aynı zamanda cildinizin yumuşak olmasına yardım etmektedir. Ayrıca özel günlerinizde canlandırıcı serumlar uygulamanız da cildinizin ışıl ışıl parlamasına ve bakımlı bir görünüme kavuşmasına yardım eder. Göz çevrenize de özen göstererek krem sürmeniz de ilerde oluşabilecek kırışıklıklarınızı engellemektedir” diye konuştu.