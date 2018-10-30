KADIN

20'li yaşlarda cilt bakımına dikkat! Bu üç aşama çok önemli

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 30.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

Cilt bakımına her yaşta dikkat etmek, hem sağlıklı hem de genç bir cilde sahip olabilmeyi sağlamaktadır. 20’li yaşlarda cilt bakımına özen göstermeye başlamak, hem gelecek yıllarda güzel bir cilde sahip olmak için, hem de yaşın getireceği doğal güzelliği yaşamak bakımından önemli bir husustur. Dr. Fulya Tezel, 20’li yaşlarda cilt bakımına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

20'li yaşlarda cilt bakımına dikkat! Bu üç aşama çok önemli

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, “Cilt bakımına her yaşta dikkat etmek, hem sağlıklı hem de genç bir cilde sahip olabilmeyi sağlamaktadır. 20’li yaşlarda cilt bakımına özen göstermeye başlamak, hem gelecek yıllarda güzel bir cilde sahip olmak için, hem de yaşın getireceği doğal güzelliği yaşamak bakımından önemli bir husustur. 20’li yaşlarda daha canlı olan cilt için 3 aşama ile bakım gerçekleştirmek gerekir. Bunlar ise; cildi temizlemek, arındırmak ve nemlendirmektir” dedi.

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Sabahları ve akşamları olmak üzere günde 2 defa cildin temizlenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Tezel, “Sabunu çok sık kullanmadan ve cilt tipinize uygun olan ürünler ile temizleme işlemini yapmanız gerekmektedir. Sonrasında ise, uygun bir tonik yardımı ile cilt toksik maddelerden ve makyaj kalıntılarından arındırılmalıdır. Bu işlem yapılırken aynı zamanda gözenekler de sıkılaştırılmaktadır. Son aşamaya gelince ise, cildinizin tipine uygun olan bir nemlendirici krem yardımı ile cildinizin kaybetmiş olduğu nemi yerine geri getirmeniz gerekmektedir. Yağlı cilt tipine sahip olanlar için haftada bir defa, kuru cilt tipine sahip olanlar için ise haftada 2 defa peeling uygulanabilir. Cilt tipinize uygun olan bir peeling ile siyah noktalarınızı ve ölü hücrelerinizi cildinizden uzaklaştırabilirsiniz. Peeling aynı zamanda cildinizin yumuşak olmasına yardım etmektedir. Ayrıca özel günlerinizde canlandırıcı serumlar uygulamanız da cildinizin ışıl ışıl parlamasına ve bakımlı bir görünüme kavuşmasına yardım eder. Göz çevrenize de özen göstererek krem sürmeniz de ilerde oluşabilecek kırışıklıklarınızı engellemektedir” diye konuştu.

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Ayda 1 defa cilt bakımını yapmak, cildin sağlıklı bir görünüme kavuşabilmesini sağladığını kaydeden Dr. Tezel, “Ayrıca cildinizin sağlığı için, makyajınızı yüzünüzden çıkarmadan asla uyumayın ve göz çevrenizi de mutlaka iyice temizleyin. Makyaj temizleme mendillerini çok yorgun olduğunuz zamanlarda kullanabilirsiniz. Bununla beraber yüzünüze kat kat fondöten ve pudra kullanarak yapacağınız bir makyaj ile cildinizin genç görünümüne bir gölge düşüreceksiniz ve cildinizi yaşlandıracaksınız. Bunu yapmak yerine gözünüzü ve dudaklarınızı ön plana çıkarabilen doğal bir makyaj yapmanız en güzeli olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Makyaj yaparken nötr renkleri kullanmanın cildi daha doğal göstereceğini belirten Dr. Tezel, “Kaş bakımınıza özen göstermemek ve kaşlarınızı dikkatsiz bir biçimde aldırmanız da ileride kaşlarınızın seyrelmesine ya da az çıkmasına neden olmaktadır. Kaş aldırmak konusunda bir uzmana başvurmanız kaşınızın doğal görüntüsünün bozulmaması açısından önemlidir. Banyo veya duş alırken vücut peelingi yapmanız da, vücut bakımınız için atlamamanız gereken bazı adımlardandır. Duş sonrasında cildinize uygun olan bir nemlendirici krem yardımı ile cildinizi nemlendirmek de, cildinizi hem yumuşatacak hem de gerekli olan bakımını karşılayacaktır.

Bunların haricinde hem yaz aylarında hem de kış aylarında düzenli ve devamlı olarak güneş kremi kullanmanız da cildinizin yaşlanmasını önleyecek ve güneşin zararlı olan ışınlarından cildinizi korumaya yardımcı olacaktır. Cildinize uygun olan yöntemleri uzman dermatologlardan öğrenmeniz en doğru yöntem olacaktır” açıklamalarında bulundu.

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