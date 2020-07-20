Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

20 Temmuz 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

20 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

20 Temmuz 2020 Pazartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün yaşamınızda ani ve büyük değişimler söz konusu olabilir. Yeni bir işe başlama, istifa gibi köklü değişiklikler olası. Saat 20.32'de Yeni Ay meydana gelerek yaşamınızda yeni bir sayfanın başlangıcına işaret edecek. Aşk hayatında yeni bir sayfa, yeni duygular ve enerjiler. Çocuksu yanınızı korumaya gayret edin.

20 Temmuz 2020 Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün yeni bir eğitime başlayabilir, eğitimde bir dönemin sonuna gelebilirsiniz. Yeni gruplar ve ortamlara dahil olarak yakın çevrenize yeni kişiler dahil olabilir. Araçla ilgili harcamalar, teknolojik satın alımlar olabilir.