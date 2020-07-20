20 Temmuz 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
20 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün yaşamınızda ani ve büyük değişimler söz konusu olabilir. Yeni bir işe başlama, istifa gibi köklü değişiklikler olası. Saat 20.32'de Yeni Ay meydana gelerek yaşamınızda yeni bir sayfanın başlangıcına işaret edecek. Aşk hayatında yeni bir sayfa, yeni duygular ve enerjiler. Çocuksu yanınızı korumaya gayret edin.
Bugün yeni bir eğitime başlayabilir, eğitimde bir dönemin sonuna gelebilirsiniz. Yeni gruplar ve ortamlara dahil olarak yakın çevrenize yeni kişiler dahil olabilir. Araçla ilgili harcamalar, teknolojik satın alımlar olabilir.
Bugün yaşamın farklı alanlarında isteklerinizi gerçekleştirme, sahip olma isteği artabilir. Bu doğrultuda kararlar alabilirsiniz. Hobilerinizi ve yeteneklerinizi geliştirmeye odaklanarak hobileriniz için harcamalar yapabilirsiniz. Düşündüğünüz durumlar önünüze gelebilir. Düşünceleriniz deneyimleri çekiyor.
Bugün burcunuzda saat 20.32'de bir Yeni Ay meydana geliyor. Yeni bir sayfa için eski bir sayfaya son veren bu Yeni Ay ile, ilişkilerde taze enerjiler, yeni hedefler ve farklı tavırlar içerisinde olacaksınız. Karşınızdaki kişilere çocuksu ve olgun, duygusal ve mantıklı yanlarınızı dengeleyerek yaklaşabilirsiniz.
Bugün yapılacaklar ve görevlerle ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde gerçekleşecek Yeni Ayın etkileriyle, gün içinde çalışma arkadaşlarınız, iş yaptığınız kişiler, çalışanlarınız ve iş hayatındaki sorumluluk alanızla ilgili önemli değişimler yaşayabilirsiniz.
Bugün manevi konular ve iç dünyanız öne çıkabilir. Yaşamda ve olaylarda "anlam arayışı" içinde olabilirsiniz. İçinizdeki çocuksu yanın umut ve inancını yeşertip ortaya çıkarma zamanı. İyimserliği kaybetmemeli. Saat 20.32'de Yeni Ay meydana geliyor.
Bugün yaşamınızdaki eril figürler gündeminizde olabilir. Eş, patron, ebeveyn figürlerle fikir ayrılıklarını gerilim noktasına taşımamalı, objektif ve açık-net olarak etik değerleri korumalısınız. Sağlıkta şifa enerjisi, çözülemeyen sağlık sorunlarında teşhis söz konusu olabilir.
Bugün iş veya özel hayatınızda önemli teklifler alabilir, daha önce aldığınız teklif ve seçeneklerle ilgili nihai karara varabilirsiniz. Eğitim hayatında bir süreci tamamlayabilir, yeni bir eğitim sürecine dahil olabilirsiniz. Trafik ve seyahatte kontrollü olmalı.
Bugün ilişkilerde güven ve para konuları gündeme gelebilir. Ortak finansal adımlar, ortak planlamalar içerisinde olabilirsiniz. İlişkilerde gerçek beklenti ve isteklerinizi keşfedebilirsiniz.
Bugün ilişkilerde içten içe daha duygusal olabilir, yoğun duygular içerisine girebilirsiniz. Karşınızdakilerin tavır ve söylemlerine karşı daha hassasken, gizlediğiniz duyguları aniden açığa vurabilirsiniz.
Bugün çalışma ortamında ve düzeninizde değişiklikler gündeme gelebilir. Zorlu bir görevi tamamlamakla ilgelenebilir, gündeminizdeki konuları stres yapmaya açık olabilirsiniz. Konu, durum ve kişileri kendinize dert edinmemeye gayret edin.
Bugün enerjinize göre deneyimler çekebilir, inanç ve sabrın ödüllerini alabilirsiniz. Aşk hayatında ve sosyal çevrenizle ilgili iyi veya kötü duygu/düşüncelerinizi abartabilir; daha çocuksu davranmaya açık olabilirsiniz. Mantık, objektivite, adalet ve sorumluluk konularını gözden kaçırmamalı.
Astrolog Merve Rençber
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