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20 yıldır konuşmuyorlardı! Alişan ve Özcan Deniz yeniden bir arada

03.01.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin muhteşem üçlüsü olan Mahsun Kırmızıgül, Alişan ve Özcan Deniz, yaklaşık 20 yıldır birbirleriyle konuşmuyorlardı. Aralarından su sızmayan üçlünün arasındaki buzlar neredeyse eridi. Son olarak Alişan ve Deniz, aynı uçakla dönerek uzun uzun sohbet etti.

20 yıldır konuşmuyorlardı! Alişan ve Özcan Deniz yeniden bir arada

Bir zamanların “Prestij Müzik Ailesi” isimli şirketi, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül'ün parladığı dönemlerde de zirvedeydi. Merhum Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu şirket, müzik devleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan’ı zirveye çıkarmıştı.

O dönem aynı sahneyi paylaşan üçlü, şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti. Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunmuşlardı.

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KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA BARIŞTI

Bir dönemin ayrılmaz üçlüsü Mahsun Kırmızıgül, Alişan ve Özcan Deniz yaklaşık 20 yıldır dargındı. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümünden sonra Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz ile barışmıştı.
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ÖZCAN DENİZ'LE BUZLARI ERİTTİ

Alişan, Mahsun ile tekrar sık sık görüşmeye başlarken Özcan Deniz ile hala mesafeliydi. Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; önceki gün Kıbrıs konseri dönüşü aynı uçakla birlikte gelen Özcan Deniz ve Alişan uzun uzun sohbet etmiş. Aradaki buzlar erimiş.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Özcan Deniz
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