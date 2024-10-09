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200'ü aşkın şubesi var! Vatandaşlara domuz eti yediren o büyük şirketin Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı: İşte resmi rapor

09.10.2024 17:15
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Düzce'deki Saydam Yemek ve Organizasyon firmasının üniversite yurtlarındaki öğrencilere yedirdiği dana rostonun içinde domuz eti tespit edilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sakıncalı ürünler listesinde büyük bir zincirin de ürünlerinde domuz eti çıktığı iddia edilmişti. O büyük şirketin Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı! Fatih Altaylı ve Rasim Ozan Kütahyalı da o şirketin adını gün içinde açıklamıştı.

200'ü aşkın şubesi var! Vatandaşlara domuz eti yediren o büyük şirketin Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı: İşte resmi rapor

Köfteci Yusuf şirketinde satılan ürünlerin bazılarında domuz eti çıktığı resmi raporla saptandı. Resmi rapora yansıyan bilgiye göre domuz eti "tüketime hazır pişmiş köfte" ürününde tespit edildi. Raporda ürünün Köfteci Yusuf'un Ankara'daki bir şubesinde satıldığı bilgisi de yer aldı.

HERKES AYNI SORUYU SORDU: DOMUZ ETİ SATAN KÖFTECİ KİM?

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği uygulamayla ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan restoranları, firmaları bir bir ifşa ediyor. Bu sırada meşhur bir köfte zincirinde domuz eti tespit edildiği iddiası geniş yankı uyandırdı. Haliyle herkes domuz eti tespit edilen köftecinin hangi firma olduğunu sorgulamaya başladı.

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İKİ İSİM DE KÖFTECİ YUSUF'U İŞARET ETTİ

Gazeteci Fatih Altaylı bugün paylaştığı videoda konuya değinirken firmanın aldırdığı mahkeme kararına ilişkin "Onlar da büyük ihtimalle adları duyulacak diye yusuf yusuf korkuyorlardır zaten. Bazıları atar öyle yusuf yusuf. Zannediyorum o firmanın adı mahkeme sonuçlanıncaya kadar duyulmayacaktır" diyerek Köfteci Yusuf'u işaret etmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı ise Tarım Bakanlığı'nın son analiz raporunu bizzat gördüğünü iddia ederek "Listede Köfteci Yusuf var. Onlar itiraz etmiş, durdurma almışlar. Türkiye gıda konusunda uçuruma sürükleniyor" diye konuşmuştu.

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RESMİ RAPORLA ORTAYA KONDU

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığının muayene ve analiz raporu ortaya çıktı. t24'te yer alan raporda Köfteci Yusuf'un Ankara-Etimesgut'taki bir şubesinde satılan "tüketime hazır pişmiş köfte" ürününde domuz eti tespit edildiği bilgisi yer aldı.

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200'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

Köfteci Yusuf'un Türkiye'de 200'den fazla aşkın şubesi bulunuyor. Firmanın avukatı Ali Uslu, Gazete Pencere'den Leyla Aydoğan'a yaptığı açıklamada "konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini" ifade etmişti.

Ünlü köfteci adı duyulacak diye yusuf yusuf korkuyordur Ünlü köfteci adı duyulacak diye yusuf yusuf korkuyordur
Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı! Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!
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Köfteci Yusuf
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