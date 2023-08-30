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  4. 2000'li yıllara damga vurmuştu! Emret Komutanım'ın Kerim'i Orçun Kaptan son hali ile şaşırttı, gören bir daha baktı

2000'li yıllara damga vurmuştu! Emret Komutanım'ın Kerim'i Orçun Kaptan son hali ile şaşırttı, gören bir daha baktı

30.08.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Levendoğlu, Demet Evgar, Seda Akman, Naci Taşdöğen, Mehmet Ulay ve Levent Can gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Asteğmen Kerim Dönmez karakteriyle hafızalara kazınan Orçun Kaptan'ın son hali görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncu yıllar içindeki değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisi, seyircilerin heyecanla izlediği dizilerden biriydi. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri de Orçun Kaptan'ın hayat verdiği Asteğmen Kerim Dönmez karakteri olmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez de yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekti.

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EMRET KOMUTANIM İLE HAFIZLARA KAZINMIŞTI

Bu dizinin ardından; Geniş Aile, Sağ Salim, Hükümet Kadın, Herşey Yolunda Merkez gibi yapımlarla izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dönem dönem farklı projelerle ekran önünde yer alan Kaptan, şimdi de son haliyle adından söz ettirdi.

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ORÇUN KAPTAN'IN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar, 2022'de Damla Cercisoğlu ile hayatını birleştiren ünlü oyuncudan hiçbir şey götürmedi.

İşte Orçun Kaptan'ın son hali:

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