2000'li yıllara damga vurmuştu! Emret Komutanım'ın Kerim'i Orçun Kaptan son hali ile şaşırttı, gören bir daha baktı

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisi, seyircilerin heyecanla izlediği dizilerden biriydi. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri de Orçun Kaptan'ın hayat verdiği Asteğmen Kerim Dönmez karakteri olmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez de yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekti.
Bu dizinin ardından; Geniş Aile, Sağ Salim, Hükümet Kadın, Herşey Yolunda Merkez gibi yapımlarla izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.
Dönem dönem farklı projelerle ekran önünde yer alan Kaptan, şimdi de son haliyle adından söz ettirdi.
Yıllar, 2022'de Damla Cercisoğlu ile hayatını birleştiren ünlü oyuncudan hiçbir şey götürmedi.
İşte Orçun Kaptan'ın son hali: