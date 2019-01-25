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2018’in son ayında en çok satan oyunlar!

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TEKNOLOJİ  | 25.01.2019 09:09 | Son Güncelleme

2018’in son ayında en çok satan oyunlar oyunlar bugün açıklandı. Listenin zirvesinde en çok hasılat yapan LoL, PUBG ve Pokemon GO gibi yapımlar bulunuyor. İşte 2018’de sükse yapan o oyunlar!

2018’in son ayında en çok satan oyunlar!

Oyun istatistikleri ile karşımıza çıkan SuperData Arcade, bugün 2018’in Aralık ayında en çok satan oyunları açıkladı. Geliştiricisine en çok gelir sağlayan oyunların başında tahmin edebileceğiniz gibi League of Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds ve Fortnite yer alıyor.

Açıklanan bilgilere göre; PlayerUnknown’s Battlegrounds namı diğer PUBG, konsol ve PC‘de toplamda 2,75 milyon adet satış rakamını ulaşmış durumda. PC platformunda LoL’den sonra Dungeon Fighter Online, Fortnite, Crossfire ve Fantasy Westword Journey Onlione 2 yer alıyor.

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Konsol tarafında ise Fortnite, Nintendo Switch için geliştirilen Super Smash Bros. Ultimate, FIFA 19, CoD: BO4 ve Red Dead Redemption 2 oyunları bulunuyor. Mobil bölümde ise sırasıyla; Honour of Kings, Pokemon GO, Fat/Grand Order, Candy Crush Saga ve Clash of Clans oyunları yer alıyor.

2018’de de F2P yani oynaması ücretsiz olan oyunlar, geliştiricilerine diğer AAA yapımlardan daha fazla para kazandırmış. Listede sürpriz olan oyun ise şüphesiz ki Sims 4 oluyor. 2014 yılında çıkan Sims 4, yıl sonunda oyun ve DLC fiyatlarındaki indirimleri ile PC tarafında en çok satan 8. oyun olmayı başarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pokemon GO PUBG oyun

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