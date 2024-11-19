2018 yılında vefat eden dedesinin cep telefonunda bulduğu notu paylaştı! Sosyal medyada viral oldu: "Gel de şu nesile sevmeyi öğret"

Sosyal medyada bir torunun 2018 yılında vefat eden dedesinin telefonunu gösterdiği anlar viral olmayı başardı.

Görüntüler, "2018 yılında ölen dedemin telefonuna bıraktığı tek not. Dede gel de şu nesile sevmeyi öğret" notuyla paylaşıldı. Viral olan videoda vefat eden dedenin 2018 yılında telefonuna "Seni seviyorum Fadime'm" yazdığı görüldü.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise durumu romantik bulduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kalbim paramparça oldu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Torunu kendisi yazmış" yorumunda bulundu.