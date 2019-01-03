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2019'un en tuhaf modası! 'İnsan derisi' görünümlü çizmeler ürkütüyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

Kanadalı moda markası Matieres Fecales tarafından hazırlanmış bu ayakkabılar, insan derisinden yapılmış gibi görünüyor ancak malzemeleri tamamen silikondan oluşuyor. Oldukça ürkütücü görünen bu protezler o kadar gerçek duruyor ki görenleri korkutmaya yetiyor.

2019'un en tuhaf modası! 'İnsan derisi' görünümlü çizmeler ürkütüyor

Hannah Rose Dalton ve Steven Raj Bhaskaron çifti tasarladıkları ürünlerle şaşkına çeviriyorlar.

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Fecal Matter instagram hesabında tasarladıkları sıradaşı tasarımları paylaşan çift bazen bir zombiye bazen de ürkütücü bir masal kahramanına dönüşüyor.

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Çiftin son tasarımıysa görenlere, 'neden bunu yapıyorlar?' sorusunu sorduruyor. Yüksek topuklu, ayak bileğinin az üstünden çıkan bir çift boynuzdan oluşan diz üstü çizmeler tıpkı bir insan bacağının kopyası gibi.

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Silikondan oluşan bu ayakkabılar için çiftin insanlara vermek istediği mesaj ise çok açık. 10 bin dolara mal olan bu tasarımlar sosyal medyanın insanlara empoze ettiği vücut ideallerinin ve estetik ameliyatların en sonunda ne hale geleceğinin, vücut bularak gösterilmiş hali.

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Sosyal medyada da gündem olan çizmelere gelen çoğu yorum ise şöyle: 'Bunun photoshop olup olmadığını anlamak için uzun süre ekrana baktım. Ancak gerçek olduklarını gördüm. Ürkütücü!' Gerçek bir bacak gibi, inanmıyorum bu nasıl olabilir?'

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Fecal Matter Steven Raj Bhaskaron

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