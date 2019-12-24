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2019’un sonlarında ilginç bir oyun listesi ile karşı karşıyayız

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Artık 2019’un sonlarına geldik diyebiliriz. Bilindiği üzere yılbaşı bizim inanışımızda, örf ve adetlerimizde o kadar da önemli bir yere sahip değil. Fakat oyun sektörünün nabzının attığı ülkeler olan ABD, İngiltere ve Avrupa‘nın pek çok ülkesinde durum hayli farklı.

2019’un sonlarında ilginç bir oyun listesi ile karşı karşıyayız

Çünkü Hristiyan inanışına göre noel önemli bir dönem. Dolayısıyla bu ülkelerde noel tatili çoktan başladı.

Genel itibariyle yılbaşı döneminde yeni teknolojik ürünler ya da oyunlar çıkmıyor. Çıkan oyun sayısı da bir eldeki parmak sayısını geçmiyor.

İşte şu aralar öyle bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla çıkan oyun sayısının da hayli kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz.
Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda genel ağırlığın Switch ve Xbox One‘dan yana olduğunu görüyoruz. İşin garip yanı ise bu hafta PC ve PS4  için hiç bir oyunun çıkmayacak olması. Açıkçası uzun bir süredir böyle bir tabloyla karşılaşmamıştık.

İŞTE BU HAFTA ÇIKACAK OYUNLAR

23 ARALIK PAZARTESİ

Regions of Ruin (Nintendo Switch)
Mushroom Quest (Nintendo Switch)
Warhammer Quest 2: The End Times (Nintendo Switch)

24 ARALIK SALI

Demon Pit (Xbox One)
XenoRaptor (Xbox One)
Oniken: Unstoppable Edition (Xbox One)
Straimium Immortaly (Xbox One)
Demons with Shotguns (Xbox One)
Odallus: The Dark Call (Xbox One)
Tamashii (Xbox One)

25 ARALIK ÇARŞAMBA

Demon Pit (Nintendo Switch)
XenoRaptor (Nintendo Switch)
Straimium Immortaly (Nintendo Switch)
Tamashii (Nintendo Switch)
Natsuki Chronicles (Xbox One)

27 ARALIK CUMA

Clocker (Xbox One)

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Anahtar Kelimeler:
2019 yılı oyun abd Noel

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