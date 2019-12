2019’un sonlarında ilginç bir oyun listesi ile karşı karşıyayız

Çünkü Hristiyan inanışına göre noel önemli bir dönem. Dolayısıyla bu ülkelerde noel tatili çoktan başladı.

Genel itibariyle yılbaşı döneminde yeni teknolojik ürünler ya da oyunlar çıkmıyor. Çıkan oyun sayısı da bir eldeki parmak sayısını geçmiyor.

İşte şu aralar öyle bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla çıkan oyun sayısının da hayli kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda genel ağırlığın Switch ve Xbox One‘dan yana olduğunu görüyoruz. İşin garip yanı ise bu hafta PC ve PS4 için hiç bir oyunun çıkmayacak olması. Açıkçası uzun bir süredir böyle bir tabloyla karşılaşmamıştık.

İŞTE BU HAFTA ÇIKACAK OYUNLAR



23 ARALIK PAZARTESİ



Regions of Ruin (Nintendo Switch)

Mushroom Quest (Nintendo Switch)

Warhammer Quest 2: The End Times (Nintendo Switch)

24 ARALIK SALI



Demon Pit (Xbox One)

XenoRaptor (Xbox One)

Oniken: Unstoppable Edition (Xbox One)

Straimium Immortaly (Xbox One)

Demons with Shotguns (Xbox One)

Odallus: The Dark Call (Xbox One)

Tamashii (Xbox One)

25 ARALIK ÇARŞAMBA



Demon Pit (Nintendo Switch)

XenoRaptor (Nintendo Switch)

Straimium Immortaly (Nintendo Switch)

Tamashii (Nintendo Switch)

Natsuki Chronicles (Xbox One)

27 ARALIK CUMA



Clocker (Xbox One)

En iyi PC oyunları için tıklayın