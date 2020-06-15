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2020 yazının yıldızı olacaksınız! İşte birbirinden pratik ve havalı saç modelleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin enerjik ruhuna pratik ve şık saç modelleri ile ayak uydurmak sizce de çok güzel olmaz mı? Yaz mevsimini ister bir tatil beldesinde isterseniz de şehirde geçirin, fark etmez. İnsan yazın kendini bir başka hisseder. Atkuyrukları, örgüler, dalgalı saçlar her daim tercih ediliyor ama yazın bunu daha eğlenceli bir stile dönüştürmek gerekir.

2020 yazının yıldızı olacaksınız! İşte birbirinden pratik ve havalı saç modelleri...

Yazın hava da çok sıcak olduğu için genellikle daha pratik saç modellerini yapmayı tercih ederiz. Saçınıza şekil vermek için çok fazla çaba sarf etmeden güzel bir görünüm elde etmek mümkün. Romantik ve salaş saç modelleri tam da yaz mevsimine uygun. Doğallığı ile yazın enerjisine yakışır bu saç modelleri size ilham verecek!

YARIM TOPUZ

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Yazın en çok tercih edilen saç modelleri arasında ilk sıraya yarım topuz yerleşiyor. Bohem görüntüsüyle yaz mevsimine çok yakışan yarım topuz, doğal saç modeli sevenlerin favorisi! Hem uzun hem de orta boy saçlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üste doğru ortadan ayırdığınız saçlarınızı dağınık topuz yaparsanız mükemmel bir görünüme ulaşabilirsiniz.

YANDAN ROMANTİK ÖRGÜ

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Klasik bir saç modeli olan örgü, yaz mevsimine de çok yakışıyor. Romantik bir saç modeli olduğu için yaz elbiseleriyle muhteşem bir uyum içinde. Böyle bir görünüm için saçlarını tek omzunda toplayıp klasik bir örgü yapabilirsiniz. Hem yapımı çok kolay, hem de görüntü şahane!

BOKSÖR ÖRGÜSÜ

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Boksör örgüler tam anlamıyla yaz mevsiminin vazgeçilmezleri arasında! Saçınızı iki yana ayırıp, enseye kadar gevşek bir boksör örgüsü yaptığınızda yaz mevsiminin enerjisini ruhunda hissedebilirsiniz. Dilerseniz saçınızın açıkta kalan kısmını dalgalandırarak daha romantik bir hava elde edebilirsiniz.

DALGALI ATKUYRUĞU

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Atkuyruğu elbette her mevsimin en gözde saç stillerinden biri! Ancak yazın dalgalı ve salaş kullanacağınız atkuyruğunun havası bir başka olur. Saçınızı atkuyruğu yaptığınızda lastik tokanın etrafına kendi saçınızı dolarsanız daha doğal bir görünüm elde edersiniz.

YARIM ATKUYRUĞU

5

Aynı yarım topuz gibi yarım atkuyruğu da son zamanların en çok tercih edilen modelleri arasında yer alıyor. Saçınızı yarım atkuyruğu şeklinde toplayarak bir kurdele veya fular yardımıyla tam anlamıyla bir yaz stili yaratabilirsiniz.

ÖRGÜLÜ DAĞINIK TOPUZ

6

Yaz sıcaklarında saçını toplamak iyi gelir. Sıradan bir topuz yerine küçük örgülerle hareketlendirdiğiniz saçınızı dağınık bir şekilde toplamayı deneyebilirsiniz. Saçınızın önünden birkaç tutam çıkararak biraz daha doğal ve bohem bir görünüm elde edebilirsiniz.


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