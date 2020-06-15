2020 yazının yıldızı olacaksınız! İşte birbirinden pratik ve havalı saç modelleri...

Yazın hava da çok sıcak olduğu için genellikle daha pratik saç modellerini yapmayı tercih ederiz. Saçınıza şekil vermek için çok fazla çaba sarf etmeden güzel bir görünüm elde etmek mümkün. Romantik ve salaş saç modelleri tam da yaz mevsimine uygun. Doğallığı ile yazın enerjisine yakışır bu saç modelleri size ilham verecek!

YARIM TOPUZ

Yazın en çok tercih edilen saç modelleri arasında ilk sıraya yarım topuz yerleşiyor. Bohem görüntüsüyle yaz mevsimine çok yakışan yarım topuz, doğal saç modeli sevenlerin favorisi! Hem uzun hem de orta boy saçlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üste doğru ortadan ayırdığınız saçlarınızı dağınık topuz yaparsanız mükemmel bir görünüme ulaşabilirsiniz.

YANDAN ROMANTİK ÖRGÜ

Klasik bir saç modeli olan örgü, yaz mevsimine de çok yakışıyor. Romantik bir saç modeli olduğu için yaz elbiseleriyle muhteşem bir uyum içinde. Böyle bir görünüm için saçlarını tek omzunda toplayıp klasik bir örgü yapabilirsiniz. Hem yapımı çok kolay, hem de görüntü şahane!

BOKSÖR ÖRGÜSÜ

Boksör örgüler tam anlamıyla yaz mevsiminin vazgeçilmezleri arasında! Saçınızı iki yana ayırıp, enseye kadar gevşek bir boksör örgüsü yaptığınızda yaz mevsiminin enerjisini ruhunda hissedebilirsiniz. Dilerseniz saçınızın açıkta kalan kısmını dalgalandırarak daha romantik bir hava elde edebilirsiniz.