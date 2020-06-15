2020 yazının yıldızı olacaksınız! İşte birbirinden pratik ve havalı saç modelleri...

Yazın hava da çok sıcak olduğu için genellikle daha pratik saç modellerini yapmayı tercih ederiz. Saçınıza şekil vermek için çok fazla çaba sarf etmeden güzel bir görünüm elde etmek mümkün. Romantik ve salaş saç modelleri tam da yaz mevsimine uygun. Doğallığı ile yazın enerjisine yakışır bu saç modelleri size ilham verecek!
Yazın en çok tercih edilen saç modelleri arasında ilk sıraya yarım topuz yerleşiyor. Bohem görüntüsüyle yaz mevsimine çok yakışan yarım topuz, doğal saç modeli sevenlerin favorisi! Hem uzun hem de orta boy saçlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üste doğru ortadan ayırdığınız saçlarınızı dağınık topuz yaparsanız mükemmel bir görünüme ulaşabilirsiniz.
Klasik bir saç modeli olan örgü, yaz mevsimine de çok yakışıyor. Romantik bir saç modeli olduğu için yaz elbiseleriyle muhteşem bir uyum içinde. Böyle bir görünüm için saçlarını tek omzunda toplayıp klasik bir örgü yapabilirsiniz. Hem yapımı çok kolay, hem de görüntü şahane!
Boksör örgüler tam anlamıyla yaz mevsiminin vazgeçilmezleri arasında! Saçınızı iki yana ayırıp, enseye kadar gevşek bir boksör örgüsü yaptığınızda yaz mevsiminin enerjisini ruhunda hissedebilirsiniz. Dilerseniz saçınızın açıkta kalan kısmını dalgalandırarak daha romantik bir hava elde edebilirsiniz.
Atkuyruğu elbette her mevsimin en gözde saç stillerinden biri! Ancak yazın dalgalı ve salaş kullanacağınız atkuyruğunun havası bir başka olur. Saçınızı atkuyruğu yaptığınızda lastik tokanın etrafına kendi saçınızı dolarsanız daha doğal bir görünüm elde edersiniz.
Aynı yarım topuz gibi yarım atkuyruğu da son zamanların en çok tercih edilen modelleri arasında yer alıyor. Saçınızı yarım atkuyruğu şeklinde toplayarak bir kurdele veya fular yardımıyla tam anlamıyla bir yaz stili yaratabilirsiniz.
Yaz sıcaklarında saçını toplamak iyi gelir. Sıradan bir topuz yerine küçük örgülerle hareketlendirdiğiniz saçınızı dağınık bir şekilde toplamayı deneyebilirsiniz. Saçınızın önünden birkaç tutam çıkararak biraz daha doğal ve bohem bir görünüm elde edebilirsiniz.
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