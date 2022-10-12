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  4. 2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

11.10.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"250 TL altına satılan elektronik ürün kaldı mı?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Her ne kadar inandırıcı gelmese de bu fiyatlara hayatınızı kolaylaştıran onlarca farklı elektronik ürün bulmanız mümkün. Siz zahmet etmeyin diye biz biraz araştırma yaptık ve 2022'nin en trend teknoloji ürünleri arasından 250 TL altına satılanları bir araya getirdik. Haydi gelin, bu ürünleri inceleyelim!

2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

Teknolojik ürünler kategorisinde trend olan binlerce seçenek mevcut. Bu ürünlerden kimileri yüksek fiyatlara satılırken kimilerine 250 TL altı fiyatlarla erişilebiliyor. "Bu devirde 250 TL'ye ne kaldı ki?" demeyin! Şarj aletlerinden kablosuz kulaklıklara, tartıdan saç şekillendiriciye kadar birçok ürün bulmak mümkün. 2022'nin en popüler 250 TL altı elektronik ürünleri burada!

1. Şarjı çabuk bitenler çok sevecek: Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Cihazı

2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

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Sık sık şarjı biten ve bundan şikayetçi olanlara duyurulur! Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Cihazı ile telefonunuzu kısa sürede şarj edebilirsiniz. 27 Watt ile çalışan USB-C çıkışı bulunan ürünü kompakt yapısı ile yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Cihazı hızlı şarj desteği sunan akıllı telefonlar ile kullanabilirsiniz. Yüksek voltaj koruması da sunan ürünü çok seveceksiniz!

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2. Kilo takibi yapmak artık çok kolay: MF PRODUCT Allure 0286 Vücut Analizli Akıllı Tartı Yeşil

2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

Bluetooth ile cep telefonunuza bağlayabileceğiniz MF PRODUCT Allure 0286 Vücut Analizli Akıllı Tartı Yeşil, kilo kontrolünü kolaylaştırdığı gibi farklı ölçümler yapmanıza olanak tanıyarak hayat kalitenizin artmasına yardımcı olur. Ürün sayesinde kütle, yağ, su, kemik ağırlığı, kas ve BMI ölçümü yapabilir; değerlerinizi önceki sonuçlar ile karşılaştırabilirsiniz. Tartıyı kullanan herkes için farklı profiller oluşturabilirsiniz.

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3. Kör nokta kalmayacak: Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı Güçlendirici

2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı Güçlendirici, uzun yıllardır en çok satan teknolojik ürünler arasında yer alıyor. Evlerin, bahçelerin ve geniş mekânların wireless bağlantısına uzak kalan noktaları için epey kullanışlı bir seçenek olan ürün; 300 Mbps'ye kadar aktarım hızı sağlayabiliyor. 2.4 Ghz Wi-Fi frekansını genişleterek daha uzak noktalardan erişim olanağı tanıyor.

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4. Kablosuz kulaklık gibisi yok: SMARTEST Dots E6s Kablosuz Bluetooth Kulaklık

2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

Uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık arayışı içerisindeyseniz SMARTEST Dots E6s Kablosuz Bluetooth Kulaklık'a göz atmanızda fayda var. Ürünün kulaklıkları 40 mAh, kutusu ise 300 mAh pil kapasitesine sahip. Cihaz, LED ekranı sayesinde batarya durumunu takip etmenize olanak tanır. Kulaklık sayesinde kabloları çözmekle uğraşmadan hemen müzik dinlemeye başlayabilirsiniz.

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5. Kablosuz mouse arayanlara: Logitech M185 Kablosuz Mouse

2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

Elin doğal kıvrımına uygun olarak üretilen Logitech M185 Kablosuz Mouse, pratik kullanım için ideal bir seçenek. Kompakt tasarımıyla dizüstü bilgisayar çantasında rahat bir şekilde taşınabilir. Her iki elle de kullanıma uygun olan mouse, otomatik güç tasarruf modu sayesinde bir yıla yakın süre kullanılabilir. Modelin gri, kırmızı ve mavi renkli alternatiflerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

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6. Her zaman çevrim içi kalın: Xiaomi Mi 20.000 Mah Taşınabilir Şarj Cihazı

2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

Cep telefonunun şarjı bitecek diye sosyal medya ve internet ortamından uzak kalmak istemeyenlere müjde! Xiaomi Mi 20.000 Mah Taşınabilir Şarj Cihazı, 20.000 mAh gücündeki bataryasıyla bu sorunu ortadan kaldırır. Üzerinde iki adet USB çıkışı bulunan ürün, LED göstergesiyle batarya seviyesi hakkında bilgi verir. Cihazı seyahate çıkarken yanınıza alabilir, böylece priz arama derdi olmadan telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

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7. Derdinize derman olan ürün: Philips Bluetooth Adaptörü

2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

Bluetooth bağlantısı bulunmayan arabalarda ve ses sistemlerinde tercih edilen Philips Bluetooth Adaptörü, aux çıkışını Bluetooth alıcısına dönüştürür. Bu sayede arabanızda istediğiniz müzikleri ve podcast'leri kolayca dinleyebilirsiniz. Tak çalıştır özelliği sayesinde kullanımı çok kolay olan ürünü, Bluetooth üzerinden cep telefonunuza bağlayabilirsiniz. Böylelikle eller serbest modunda telefonla görüşebilirsiniz.

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8. Yeni nesil çeviricilerle hayatı kolaylaştırın: SYROX Type C USB 3.1 to USB 3.0 Dönüştürücü OTG Çevirici

2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

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Mobil cihazların ve elektronik ürünlerin farklı tipte bağlantılara sahip olması sorun çıkarabilir. Bunu önlemek için üretilen SYROX Type C USB 3.1 to USB 3.0 Dönüştürücü OTG Çevirici sayesinde cep telefonunuza joy stick bağlayabilir, Macbook cihazında USB kablo kullanabilirsiniz. Diğer girişleri engellememesi için slim olarak tasarlanan ürün, yüksek hızlı veri transferine olanak sağlaması için USB 3.0 teknolojisini kullanır.

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9. Güzellik salonlarına servet harcamadan önce göz atın: One Step Saç Şekillendirici ve Saç Düzleştirici Fön Tarağı

2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

One Step Saç Şekillendirici ve Saç Düzleştirici Fön Tarağı, hacimli saçlar ve mükemmel bukleler isteyenler için harika bir ürün. Fön tarağı, iyon teknolojisi ile saçtaki statik elektriği alır ve böylece saçlarınızı kolayca şekillendirmenize olanak tanır. Ürün sayesinde saçlarınızı kurutabilir, şekillendirebilir ve saçlarınıza fön çekebilirsiniz. Tercih sizin! Seramik plakası ile saçlarınızı koruyan ürüne bayılacaksınız!

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10. Akıllı saat kullanmak herkesin hakkı: SMARTEST Imextech T500 Akıllı Saat

2022'nin en trend ve en çok satan 250 TL altı teknoloji ürünleri

Android ve iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışan SMARTEST Imextech T500 Akıllı Saat; Bluetooth hatırlatıcısı, SMS ve Whatsapp mesajlarını okuma gibi birçok özelliğe sahip. Şık görünümüyle tarzınızı tamamlayacak ürünü sağlığınızı takip etmek için de kullanabilirsiniz. Ürünün adımsayar, kalp atışı izleme ve kalori takibi gibi işlevsel özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Saati sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

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