'2024'te flörtleşmek' diyerek yaptığı paylaşımı gündem oldu! 'Senin dışında 3-4 tane daha seçeneğim var'

Günümüzde ikili ilişkilerin çok hızlı bir şekilde tüketilmesinden çoğu kişi şikayet ediyor. Sosyal medyada bir kullanıcı tam da bu durumu anlatan bir paylaşıma imza attı. '2024'te flörtleşmek' notunu ekleyerek yaptığı paylaşımında genç kızın sözleri tepki çekti.

Bir kafede sevgili adayıyla görüşen kadın görüntülerde, "Ya sen gerçekten benim tanıdığım en iyi, en dürüst karakterli çocuksun ama ben daha iyi birini bulabilir miyim diye bir bakacağım. Zaten senin dışında 3-4 tane daha seçeneğim var. Bu süreçte sen sevgili yapma. Boş kal. Kendine iyi bak. Daha ben sana yazarım görüşürüz" dedi.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Çok itici. Kurgu olduğunu düşünmek istiyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "En azından dürüst bir arkadaş" yorumunu yaptı.