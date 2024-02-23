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    4. '2024'te flörtleşmek' diyerek yaptığı paylaşımı gündem oldu! 'Senin dışında 3-4 tane daha seçeneğim var'

    '2024'te flörtleşmek' diyerek yaptığı paylaşımı gündem oldu! 'Senin dışında 3-4 tane daha seçeneğim var'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.02.2024 07:51 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada günümüz ilişkilerini anlatan bir paylaşım yapan genç kadının sözleri gündem yarattı. Görüntülerde bir kişiyle buluşmaya gelen kadın günün sonunda, "Senden daha iyisini bulabilir miyim diye bakacağım. Zaten senin dışında 3-4 tane daha seçeneğim var'diyerek masayı terk etti. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    Günümüzde ikili ilişkilerin çok hızlı bir şekilde tüketilmesinden çoğu kişi şikayet ediyor. Sosyal medyada bir kullanıcı tam da bu durumu anlatan bir paylaşıma imza attı. '2024'te flörtleşmek' notunu ekleyerek yaptığı paylaşımında genç kızın sözleri tepki çekti.

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    Bir kafede sevgili adayıyla görüşen kadın görüntülerde, "Ya sen gerçekten benim tanıdığım en iyi, en dürüst karakterli çocuksun ama ben daha iyi birini bulabilir miyim diye bir bakacağım. Zaten senin dışında 3-4 tane daha seçeneğim var. Bu süreçte sen sevgili yapma. Boş kal. Kendine iyi bak. Daha ben sana yazarım görüşürüz" dedi.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Çok itici. Kurgu olduğunu düşünmek istiyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "En azından dürüst bir arkadaş" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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