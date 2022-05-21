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21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

21.05.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı koronavirüse dair son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 1264 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi.

21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 138 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 1264 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1219 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 677 bin 323 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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