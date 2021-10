21.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 25 Ekim'de başlayacak

Başkanlığını Hüseyin Sıtkı'nın yaptığı Kültürler Arası Transfer Derneği tarafından düzenlenen festival kapsamında 25'e yakın Türk, Alman ve Fransız filmi izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Filmler, CineStar Metropolis, Alman Film Müzesi ve Film Forum Höchst, Mühlheim am Main, Rodgau-Jugesheim, Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Michelstadt, Rödermark sinemalarında ve JVA Preungesheim Frankfurt am Main Cezaevi'nde gösterilecek.

ALTIN ELMA SAHİPLERİNİ BULACAK

Bu yıl Türkiye proje ortağı olarak destek veren FİLM-SAN Vakfı iş birliğiyle 21. kez Altın Elma ödülleri sahiplerini bulacak.

Festivalde 2021 yılı Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, Halil Ergün ve Suna Yıldızoğlu, Vefa Ödülü ise Bilge Olgaç'a verilecek.

Türk ve Alman sinemacılardan oluşan "Seçici Kurul", "Uzun Metraj Türkiye Jürisi", "Uzun Metraj Almanya Jürisi", "Belgesel Film Jürisi" ve "Türk- Alman Kısa Film Jürisi", festival kapsamında 7 dalda verilecek Altın Elma sinema ödüllerinin sahiplerini belirleyecek.

Film gösterimlerine ek olarak söyleşi, panel ve konserlerin düzenleneceği, ayrıca geçen senenin ödüllerinin de verileceği festival için Damla Sönmez, Ece Yüksel, Mine Tugay, Helin Kandemir, Senan Kara, Halil Ergün, Suna Yıldızoğlu, Nilüfer Açıkalın, Reha Özcan, Selçuk Yöntem, Ömür Gedik, Saki Çimen, Alp Yenier, Serdar Akar, Ömer Faruk Sorak, Uluç Bayraktar'ın da arasında bulunduğu oyuncu, yapımcı ve yönetmenlerin Frankfurt'a gelmesi bekleniyor.

