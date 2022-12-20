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  4. 2198 yılından günümüze geldiğini söyledi! Zaman yolcusunun kehanetleri herkesi şaşırttı.... “Dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir keşif yapılacak”

2198 yılından günümüze geldiğini söyledi! Zaman yolcusunun kehanetleri herkesi şaşırttı.... “Dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir keşif yapılacak”

20.12.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2198 yılından geldiğini söyleyerek kendisini bir zaman yolcusu ilan eden sosyal medya kullanıcısı uzmanların yakında dünyayı sonsuza kadar değiştirecek bir keşfe imza atacağını söyledi. ‘Timetrevelexplorer’ ismiyle paylaşım yapan kullanıcısı önümüzdeki 10 yıl içinde okyanusun derinliklerinden çıkan keşfin tüm dünyayı şaşırtacağını ifade etti.

2198 yılından günümüze geldiğini söyledi! Zaman yolcusunun kehanetleri herkesi şaşırttı.... “Dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir keşif yapılacak”

Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen zaman yolcusu 2198 yılından günümüze geldiğini ifade etti ve insanlığı bekleyen zor dönemlerden söz etti. Önümüzdeki 10 yıl içinde okyanusun derinliklerinde araştırma yapan bilim insanlarının dünyayı sonsuza kadar değiştirecek bir keşfe imza atacağını söyledi. Zaman yolcusu paylaşımına, “Ben 2198 yılından bir zaman yolcusuyum. İşte gelecekte olacaklar... İnsanlar nihayet okyanusun derinliklerini keşfedecek” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişinin paylaşımına tepkiyle yaklaşmayı tercih etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Dikkat çekmek için söyleyebilirsin ama bu kesinlikle doğru değil” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Lütfen buna inanmadığınızı söyleyin” yorumunu ekledi.

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