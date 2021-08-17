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  4. 22 bin TL’lik Galaxy Z Fold 3 Türkiye’de başarılı olabilecek mi?

22 bin TL’lik Galaxy Z Fold 3 Türkiye’de başarılı olabilecek mi?

17.08.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung yeni nesil katlanabilir ekranlı cihazlarını tanıttı. Peki 22 bin TL’lik fiyatı ile Galaxy Z Fold 3 Türkiye’de başarılı olabilecek mi?

22 bin TL’lik Galaxy Z Fold 3 Türkiye’de başarılı olabilecek mi?

Akıllı telefon pazarındaki etkin isimlerden biri olan Samsung uzun bir süredir yeni nesil katlanabilir ekranlı modelleri üzerinde çalışıyordu. Nitekim bu modeller kısa bir süre önce düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Söz konusu katlanabilir ekranlı modeller olduğunda Samsung’un öncü olması beklenebilir. Çünkü OLED ekran pazarının hakim ismi Samsung. Bu açıdan bakıldığında katlanabilir ekranlı telefonlar tarafında en ucuz seçeneklerin de Samsung tarafından sunulacağını varsayabiliriz.

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Peki gerçekten de Samsung bizlere en ucuz seçenekleri sunuyor mu? Dilerseniz şimdi bu konuyu masaya yatıralım.

GALAXY Z FOLD 3 BAŞARILI OLACAK MI?

Galaxy Z Fold 3 ülkemizde 21 bin 999 TL'den satışa sunulacak. Muhtemelen bu fiyat birkaç aya da 20 bin TL seviyelerine düşecektir.

Peki bu telefon, mevcut fiyatla gerçekten başarılı olabilir mi? Hemen belirtelim. Dürüst olmak gerekirse mevcut şartlarda bir telefon için 22 bin TL vereceklerin sayısı hayli kısıtlı. Dolayısıyla Samsung’un bu fiyat kalibresiyle, Türkiye'de çok fazla Fold modeli satması imkansız. Zaten Fold 3'te çok fazla satış yapmayı hedefleyen bir model değil, daha premium bir cihaz.

Öte yandan burada Samsung’un fiyatı yüksek tuttuğunu söylemek haksızlık olur. Çünkü ek maliyetler göz önüne alındığında Fold’un fiyatının daha yüksek olması da mümkün olabilirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Türkiye
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