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Samsung Galaxy Z Fold 3 tanıtıldı: Samsung'un ekran altı kameralı ilk telefonu!

11.08.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Fold 3'ü tanıttı. Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri arasında ekran altı kamera teknolojisi ve S Pen desteği var. Peki katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri neler, Galaxy Z Fold 3'ün fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Z Fold 3 tanıtıldı: Samsung'un ekran altı kameralı ilk telefonu!

Samsung Galaxy Z Fold 3'ün tanıtımı merakla bekleniyordu. Katlanabilir akıllı telefonun tanıtılmasına ise kesin gözüyle bakılıyordu. Zaten Samsung da Galaxy Unpacked etkinliğini duyurmadan önce yeni katlanabilir akıllı telefonunun gelişini ima etmişti. Nitekim beklenen oldu ve Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 ile birlikte tanıtıldı.

GALAXY Z FOLD 3'ÜN ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri ile başlayalım. Yeni telefon, Galaxy Z Fold 2 gibi yatay bir şekilde katlanıyor. Galaxy Z Fold 3'ün iç ekranı 120 Hz yenileme hızına sahip 7,6 inçlik Dynamic AMOLED ekrandan oluşuyor. Ancak burada önemli bir fark var. Çünkü telefonun selfie kamerası, bir nokta çentikte değil, ekranının tam altında bulunuyor. Bu da Galaxy Z Fold 3'ü Samsung'un ilk ekran altı kameralı ilk telefonu yapıyor. Fakat burada 4 MP'lik bir kameranın kullanıldığını belirtelim. Bu kameranın performansı bizleri fazlasıyla meraklandırdı diyebiliriz.

Samsung Galaxy Z FOld 3

Galaxy Z Fold 3'ün ön tarafında ise 6.2 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran daha var. Gorilla Glass Victus ile korunan ekran nokta çentiğe sahip ve bu çentik 10MP'lik bir kameraya ev sahipliği yapıyor.

Galaxy Z Fold 3, 5G destekli Snapdragon 888 işlemci ile geliyor ve 12 GB RAM'e destek veriyor. Telefonun depolama seçenekleri ise 256 GB ve 512 GB olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun kameraları ise 12 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olarak sıralanıyor. Z Fold 3'ün batarya kapasitesi ise 4.400 mAh. Telefon 25W kablolu, 11W kablosuz ve 4,5W ters kablosuz şarj yeteneklerine sahip.

Galaxy Z Fold 3

GALAXY Z FOLD 3'E S PEN DESTEĞİ

Gelelim Galaxy Z Fold 3'ün S Pen yeteneğine. Samsung'un muhtemelen üçüncü nesil Fold ile getirdiği en büyük değişiklik de bu. Telefon, S Pen kalemine destek veriyor. Böylece Galaxy Note deneyimi Galaxy Z Fold 3'e taşınıyor. Ancak Galaxy Z Fold 3'te S Pen için bir yuvanın olmadığını belirtelim. Bu açıdan Galaxy S21 Ultra gibi özel bir kılıf almak şart.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 FİYATI

Samsung Galaxy Z Fold 3'ün fiyatına gelelim. 3 farklı renk seçeneği ile gelen Galaxy Z Fold 3, Avrupa'da 1.799 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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