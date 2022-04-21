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22 Nisan Cuma okullar açık mı? 22 Nisan okullar tatil mi? MEB okul takvimi…

21.04.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan Cuma okullar açık mı? MEB okul takvimini sorgulayan öğrenciler 22 Nisan günü okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada okulların yarım gün veya tam gün tatil olacağı yönündeki iddiaların ardından 22 Nisan Cuma okullar açık mı sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı!

22 Nisan Cuma okullar açık mı? 22 Nisan okullar tatil mi? MEB okul takvimi…

22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan Cuma okullar açık mı? Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul takvimine göre 22 Nisan Cuma gününün tam gün veya yarım gün tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci yarın okula gidip gitmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki; 22 Nisan okullar tatil mi?

22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Dini bayramların bir gün öncesi yani arife günleri yarım gün resmi tatil oluyor. Ancak milli bayramlar için böyle bir durum söz konusu değil.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.


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