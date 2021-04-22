22 Nisan günlük burç yorumları | 22 Nisan’da burçlarda neler oluyor?

22 Nisan gününde Ay, saat 16:08’de Başak burcuna geçiş yapıyor. Ay, Mars uyumlu açısının etkileyeceği, verimli bir gün oluyor. Başak burcunun etkisiyle evimizde düzenlemeler yapmak isteyebilir ve kendimizi temizliğe verebiliriz. İkili ilişkilerdeki sorunları halletmek adına akşam saatleri çok daha uygun vakitler olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün güne daha enerjik ve keyifli başlayabilirsiniz. İletişim trafiğiniz artabilir. Seyahat ve tatil planları, kurslar ve eğitimler, hobiler gündeminizde olabilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda adım atmaktan çekinmeyin. Fırsat yaratmaya, fırsatları değerlendirmeye çalışın. Akşam saatlerinde huzurlu ve keyifli olabilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızda adım atmaktan çekinmeyin. Fikirlerinizin ve planlarınızın peşinden gidebilirsiniz. Teklif sunabilir, tekliflerinizden olumlu yanıtlar alabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün yurtdışı bağlantıları, gelecek planları gündeminizde olabilir. Finansal alanda rutininizin dışına çıkmak isteyebilir, bir yenilik. yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyifli görüşmeler, iletişimde uzlaşmalar sağlanabilir.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısından itibaren hızlı ve hareketli bir tempoda olabilirsiniz. İş ve özel hayatınızda iletişim trafiğiniz artabilir. Planlarınızı uygulamaya koymak için destekleyici bir gün.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Kitlelere hitap etme, sosyal medya çalışmaları gündeme gelebilir. Gizli, saklı konular ortaya çıkabilir.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısından itibaren sizin için keyifli ve destekleyici enerjiler hakim olacak. Ek iş ve projeler, iş görüşmeleri ve teklifler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde dinlenme, rahatlama arzusunda olabilirsiniz.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün finansal konularla ilgili hareket geçebilirsiniz. İlişkilerinizde adımlar atabilir, ortak çalışmalar ve fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. Akşam saatlerinde akıl ve duygu birleşebilir.
YAY BURCU YORUMU
Bugün şans ve fırsatlarla karşılaşabilir, ilahi adalet durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğitim, seyahat konularında gelişmeler olabilir. Sözlerinizin gücü artıyor.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün finansal alanda bolluk ve bereket hakim olabilir. Gereksiz harcamalardan kaçının. Sezgilerinize güvenerek hareket edin.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün yeni insanlarla tanışabilir, insanlarla destek ve yardımlaşma içerisinde olabilirsiniz. Gündüz saatleri boyunca daha açık konuşmalar yapabilir, duygularınızı dile getirebilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün geleceğe yönelik planlarınıza odaklanabilir, iş ve özel hayatınızda ileriye dair planlamalar ve programlar yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili destekler alınabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum