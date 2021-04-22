22 Nisan günlük burç yorumları | 22 Nisan’da burçlarda neler oluyor?

22 Nisan gününde Ay, saat 16:08’de Başak burcuna geçiş yapıyor. Ay, Mars uyumlu açısının etkileyeceği, verimli bir gün oluyor. Başak burcunun etkisiyle evimizde düzenlemeler yapmak isteyebilir ve kendimizi temizliğe verebiliriz. İkili ilişkilerdeki sorunları halletmek adına akşam saatleri çok daha uygun vakitler olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün güne daha enerjik ve keyifli başlayabilirsiniz. İletişim trafiğiniz artabilir. Seyahat ve tatil planları, kurslar ve eğitimler, hobiler gündeminizde olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda adım atmaktan çekinmeyin. Fırsat yaratmaya, fırsatları değerlendirmeye çalışın. Akşam saatlerinde huzurlu ve keyifli olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınızda adım atmaktan çekinmeyin. Fikirlerinizin ve planlarınızın peşinden gidebilirsiniz. Teklif sunabilir, tekliflerinizden olumlu yanıtlar alabilirsiniz.