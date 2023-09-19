HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 23.45'te gelen mesajla öğrenmiş! İmamoğlu kameralar önünde neden çağrılmadığını Kılıçdaroğlu'na sordu: Gelirim demiştim ama...

23.45'te gelen mesajla öğrenmiş! İmamoğlu kameralar önünde neden çağrılmadığını Kılıçdaroğlu'na sordu: Gelirim demiştim ama...

19.09.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kameralar önünde yaşanan diyalog dikkat çekti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki programlarına davet edilmediği iddiaları konuşulurken, son yapılan toplantıya çağrılmayan İmamoğlu'nun CHP liderine söyledikleri gündem oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki programlarına davet edilmediği iddiaları kulislerde konuşulurken,
son haftalardaki İstanbul programlarına katılmayan İBB Başkanı İmamoğlu da etkinliklere davet edilmediğini ima etmişti.

İKİ İSİM BİR ARAYA GELDİ

Söz konusu iddialar gündem yaratırken, iki isim geçtiğimiz pazar günü İstanbul'daki bir programda bir araya gelmişti. Turgut Özal ve Adnan Menderes'in kabirlerine yapılan ziyarette iki isim yan yana gelirken, ziyaret sırasında kaydedilen bir görüntü dikkat çekti.

AA-20230917-32169825-32169818-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_MENDERES_VE_OZALIN_ANIT_MEZARLARINI_ZIYARET_ETTI

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

İki isim yan yana yürürken bir ara İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "15.00'teki ilçe başkanları toplantısına gelirim diye söylemiştim ama herhalde kapalı olacakmış " dedi. CHP lideri ise sadece "Evet öyle" yanıtını verdi.

hfghjfj

Gazeteci İsmail Saymaz da CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde gerçekleşen CHP’nin ilçe başkanları toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun alınmadığı iddiasını yazdı.

Saymaz, Sözcü'deki bugünkü köşe yazısında yer verdiği ilgili bölümde şunları kaydetti:

“Geçen bu köşede, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki üç ziyaretine İmamoğlu’nun katılmadığına dikkat çekmiştim. CHP Genel Merkezi, muhatap olarak İl Başkanlığı’nı gösterirken, Canan Kaftancıoğlu ise ‘Herkese haber veriyoruz’ demişti. İmamoğlu da ‘Bu sorunun muhatabı ben değilim’ diye karşılık vermişti.

İMAMOĞLU KATILACAĞINI BİLDİRMİŞTİ

İBB cephesinin aktardığına göre İmamoğlu, geçen cuma hem CHP Genel Merkezi hem de İl Başkanlığı tarafından Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programına çağrıldı. İmamoğlu, genel merkeze gönderdiği yanıtta, 17 Eylül Pazar günü Adnan Menderes ve arkadaşlarının anmasına ve saat 15’teki ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıya katılacağını bildirdi.

kjşkş

23.45'TE GELEN MESAJ: KİBARCA 'SEN GELME' DENİLDİ

İmamoğlu’nun özel kalemine cuma gecesi saat 23.45 dolaylarında genel merkezden mesaj gönderildi. Mesajda ‘İlçe başkanlarıyla kapalı toplantı yapılacak. Başkan programını bölmesin’ denildi.

Kibarca ‘Sen gelme’ diye haber gönderildi."

Özgür Özel merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı! Özgür Özel merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalık bir anda karıştı! "Oğlum bir dahakine..." Anbean görüntülendiOrtalık bir anda karıştı! "Oğlum bir dahakine..." Anbean görüntülendi
Her satırı korkunç! Ev arkadaşının kafasını kesip buzdolabında sakladıHer satırı korkunç! Ev arkadaşının kafasını kesip buzdolabında sakladı
Ormandaki mağara çukurları ve yolu görenler isyan etti! Sorumlular köşe bucak aranıyorOrmandaki mağara çukurları ve yolu görenler isyan etti! Sorumlular köşe bucak aranıyor
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.