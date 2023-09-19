23.45'te gelen mesajla öğrenmiş! İmamoğlu kameralar önünde neden çağrılmadığını Kılıçdaroğlu'na sordu: Gelirim demiştim ama...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki programlarına davet edilmediği iddiaları kulislerde konuşulurken,

son haftalardaki İstanbul programlarına katılmayan İBB Başkanı İmamoğlu da etkinliklere davet edilmediğini ima etmişti.

İKİ İSİM BİR ARAYA GELDİ

Söz konusu iddialar gündem yaratırken, iki isim geçtiğimiz pazar günü İstanbul'daki bir programda bir araya gelmişti. Turgut Özal ve Adnan Menderes'in kabirlerine yapılan ziyarette iki isim yan yana gelirken, ziyaret sırasında kaydedilen bir görüntü dikkat çekti.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

İki isim yan yana yürürken bir ara İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "15.00'teki ilçe başkanları toplantısına gelirim diye söylemiştim ama herhalde kapalı olacakmış " dedi. CHP lideri ise sadece "Evet öyle" yanıtını verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz da CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde gerçekleşen CHP’nin ilçe başkanları toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun alınmadığı iddiasını yazdı.

Saymaz, Sözcü'deki bugünkü köşe yazısında yer verdiği ilgili bölümde şunları kaydetti:

“Geçen bu köşede, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki üç ziyaretine İmamoğlu’nun katılmadığına dikkat çekmiştim. CHP Genel Merkezi, muhatap olarak İl Başkanlığı’nı gösterirken, Canan Kaftancıoğlu ise ‘Herkese haber veriyoruz’ demişti. İmamoğlu da ‘Bu sorunun muhatabı ben değilim’ diye karşılık vermişti.

İMAMOĞLU KATILACAĞINI BİLDİRMİŞTİ

İBB cephesinin aktardığına göre İmamoğlu, geçen cuma hem CHP Genel Merkezi hem de İl Başkanlığı tarafından Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programına çağrıldı. İmamoğlu, genel merkeze gönderdiği yanıtta, 17 Eylül Pazar günü Adnan Menderes ve arkadaşlarının anmasına ve saat 15’teki ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıya katılacağını bildirdi.

23.45'TE GELEN MESAJ: KİBARCA 'SEN GELME' DENİLDİ

İmamoğlu’nun özel kalemine cuma gecesi saat 23.45 dolaylarında genel merkezden mesaj gönderildi. Mesajda ‘İlçe başkanlarıyla kapalı toplantı yapılacak. Başkan programını bölmesin’ denildi.

Kibarca ‘Sen gelme’ diye haber gönderildi."