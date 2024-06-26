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    4. 23 yaşındaki genç kadın metroda zor anlar yaşadı! Saldıya uğradı yetmedi taciz edildi... "Kimse yardım etmedi"

    23 yaşındaki genç kadın metroda zor anlar yaşadı! Saldıya uğradı yetmedi taciz edildi... "Kimse yardım etmedi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.06.2024 09:48
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    Metroda bir yabancı tarafından tekmelenen ve sözlü tacize uğrayan kadın, diğer yolcuların yardım etmek için hiçbir şey yapmadığını söyledi. Genç kadının TikTok'tan yaptığı paylaşımı kısa sürede tepkilere neden oldu.

    23 yaşındaki genç kadın metroda zor anlar yaşadı! Saldıya uğradı yetmedi taciz edildi... "Kimse yardım etmedi"

    MYNET|DIŞ HABERLER Londra'dan Liverpool'a ailesini ziyaret etmek için metroyla giden 23 yaşındaki Scarlett Owens, TikTok'tan yaptığı paylaşımında tacize uğradığını söyledi. Northern hattındaki metroda bir adamın aniden bacağına dokunduğunu dile getiren Owens, daha önce hiç görmediği adamın kendisine bağırmaya başladığını ancak 'güçlü aksanı' nedeniyle onu anlayamadığını iddia etti.

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    Olayın kendisini gözyaşlarına boğduğunu ve yaşananların şokunu hala atlatamadığını ifade eden Owens, adamın metrodan inene kadar sözlü tacizine devam ettiğini belirtti. Adamın söylediklerini anlayamadığını ama durağına gelene kadar bağırmaya devam ettiğini söyleyen Owens, "Ne kadar sürdüğünü bile bilmiyorum, tamamen donmuştum ve bir kasırga gibiydi. Güçlü bir yabancı aksanı olduğu için ne dediğini anlayamadım.Çok sakin olduğundan ve hiç gevelemediğinden sarhoş görünmüyordu" dedi.

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    Diğer yolcuların olayı sadece izlediğini ve kimsenin kendisine yardım etmediğini söyleyen Owens, "Kimse iyi olup olmadığımı sormadı. Karşımdaki bir adamla göz teması kurdum ve o sadece omuz silkti. Kimsenin bir şey yapmasını beklemiyorum çünkü her şey çok çabuk oldu ve kimsenin karışmak istemediğini anlıyorum ama olay gerçekleştikten sonra bile herkes normalmiş gibi davrandı. O sırada adrenalin devreye girdi ve trenden aşağı indim ve gözyaşlarına boğuldum." diye konuştu.

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