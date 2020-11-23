24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? Yarın okullar tatil mi? Okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler Günü’nün yaklaşmasıyla beraber 24 Kasım’a dair soruların sayısı da arttı. 24 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
24 Kasım Öğretmenler Günü 2020 yılında Salı gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu senede 24 Kasım’da öğretmenlere karşı duyulan derin saygı ve sevgi anılacak. Öğretmenlik mesleğini onurlandırmak için yapılan çeşitli etkinliklerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanır. Etkinliklerde Öğretmenler Günü’ne ilişkin şiirler okunur.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu'na göre; 29 Ekim, yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos resmi bayram günleri olarak kabul edilir. Bu nedenle 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir.
24 Kasım 1928 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği kabul ettiği gün Öğretmenler Günü olarak kabul edilir. Öğretmenler Günü’nün kabul edilmesinin üzerinden tam 92 yıl geçti. Öğretmenler Günü’nün 92’nci yıl dönümünde 24 Kasım’da devlet kurumları, banka ve okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu çerçevesinde 24 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu sebeple 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okullar, iş yerleri, banka ve resmi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor.
5 Ekim 1994'ten bu yana dünyanın birçok ülkesinde UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü kutlanıyor. 5 Ekim tarihinin Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının anlamı ise; 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümü olmasıdır. Peki ülkemizde Öğretmenler Günü neden 24 Kasım'da kutlanır?
Ülkelerin tarihi değerleri, kültürleri ve okul durumlarına göre Öğretmenler Günü kutlama tarihleri değişkenlik göstermektedir. Örneğin, 12 Arap ülkesinde (Tunus, Umman, Ürdün, Yemen, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Katar, Libya) Öğretmenler Günü'nü 28 Şubat tarihinde kutluyor. Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım'da kutlanmasının nedeni ise, 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olmasından dolayı, bu günü yad etmek için 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanır.
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