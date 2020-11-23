24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? Yarın okullar tatil mi? Okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler Günü’nün yaklaşmasıyla beraber 24 Kasım’a dair soruların sayısı da arttı. 24 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü 2020 yılında Salı gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu senede 24 Kasım’da öğretmenlere karşı duyulan derin saygı ve sevgi anılacak. Öğretmenlik mesleğini onurlandırmak için yapılan çeşitli etkinliklerde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanır. Etkinliklerde Öğretmenler Günü’ne ilişkin şiirler okunur.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu'na göre; 29 Ekim, yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos resmi bayram günleri olarak kabul edilir. Bu nedenle 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir.

24 KASIM SALI GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI? 24 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım 1928 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği kabul ettiği gün Öğretmenler Günü olarak kabul edilir. Öğretmenler Günü’nün kabul edilmesinin üzerinden tam 92 yıl geçti. Öğretmenler Günü’nün 92’nci yıl dönümünde 24 Kasım’da devlet kurumları, banka ve okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu çerçevesinde 24 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu sebeple 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okullar, iş yerleri, banka ve resmi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor.