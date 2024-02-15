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    4. 24 yıldır Türkiye'de yaşayan Koreli kadından sözleri gündem oldu! İlginç bulduğu durumları anlattı: "Birisini öptüğünüzde kokusunu alıyorsunuz"

    24 yıldır Türkiye'de yaşayan Koreli kadından sözleri gündem oldu! İlginç bulduğu durumları anlattı: "Birisini öptüğünüzde kokusunu alıyorsunuz"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.02.2024 14:38 | Son Güncelleme:
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    24 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşamasına rağmen ülkemizde hâlâ garip bulduğu durumlar olduğundan söz eden Koreli bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı kısa sürede ilgi çekti. Türkiye'de başka bir ülkede görmediği bir öpücük şeklinin olduğundan söz eden Koreli genç kadın bazı hitap şekillerinin kafasını karıştırdığını dile getirdi.

    Türkiye'de yaşayan Koreli genç bir kadının sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kullanıcılar arasında popüler oldu. Türkiye'de halk arasında 'kokulu öpücük' olarak bilinen öpüşme tarzını başka hiçbir ülkede görmediğini ifade eden genç kadın, "24 senedir Türkiye'de yaşamama rağmen tuhaf bulduğum şeylerden bir tanesi, birisini öptüğünüzde kokusunu alıyorsunuz. Başka bir ülkede bunu görmedim. Yapıldığını görmedim. Çok enterasan geliyor bana" dedi.

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    İkinci olarak ise bazı hitap tarzlarının kafasını karıştırdığından söz eden genç kadın, "2. tuhaf şey de aslında sen annesin ama çocuğuna 'Annecim' diyorsun. Ablasın ya da abisin kardeşine, 'Ablacım öyle yapma ablacım. Abicim öyle yapma' diyorsun. Ben çocuk sen anne karmaşa oluyor" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının söylediklerine dair yorumda bulunmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun nesi tuhaf" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Koklayarak öpmek candır" yorumunu yaptı.

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