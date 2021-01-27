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27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27.01.2021 20:37 | Son Güncelleme:
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27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 489 oldu. İşte 27 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...

27 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 489 oldu.

8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.

Toplam test sayısı 9 milyon 7 bin 915'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839, vefat sayısı 25 bin 476, ağır hasta sayısı bin 765 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

27 ocak

26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (26 Ocak) koronavirüs nedeniyle 134 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 103 olarak açıklanmıştı.

26 ocak

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