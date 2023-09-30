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    4. 27 yıl önce öldürülmüştü! Ünlü rap sanatçısı Tupac Shakur cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

    27 yıl önce öldürülmüştü! Ünlü rap sanatçısı Tupac Shakur cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

    30.09.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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    27 yıl önce Las Vegas'ta seyri halindeki otomobilinin içinde vurularak öldürülen rap müziğin efsanevi ismi Tupac Shakur'un cinayetinde yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili olarak bir kişinin tutuklandığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

    7 Eylül 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletinde aracının içinde kırmızı ışıkta bekleyen ünlü sanatçı Shakur göğsüne, koluna ve uyluğuna isabet eden dört kurşunla vurulmuştu. Tanıklar silah seslerinin duyulmasındna önce Shakur'un arabasının yanına beyaz renkli bir aracın yaklaştığını gördüklerini söylemişti. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı hayatını kaybederken olaya ilişkin olarak devam eden soruşturmada 27 yıl sonra sürpriz bir gelişme yaşandı.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

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    60 yaşındaki Duane Keith Davis'in, rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesiyle bağlantılı olarak gözaltına alındığı duyuruldu.

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    Clark County Bölge Başsavcı Yardımcısı Marc DiGiacomo, gözaltına alınan Davis'i, 1996'da 25 yaşındayken öldürülen Shakur'un "ölüm emrini veren" kişi, "sahadaki, olay yerindeki lider" olarak tanımladı.

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    Clark County Şerifi Kevin McMahill, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tupac Shakur'un ailesi 27 yıldır adalet bekliyor." dedi. Clark County Bölge Yargıcı Jerry Wiese Davis'in kefaletle serbest bırakılmasını reddetti.(AA)

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    tupac shakur

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