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    4. Almanya bu iki Türk gencini konuşuyor! 12 yaşındaki kızı kaçırılmaktan kurtardılar... Kahraman ilan edildiler

    Almanya bu iki Türk gencini konuşuyor! 12 yaşındaki kızı kaçırılmaktan kurtardılar... Kahraman ilan edildiler

    26.09.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Türk gençleri Abdi ve 16 yaşındaki Arda kahramanlıkları ile Almanya'nın gündemine yerleşmeyi başardı. Anaokuldan beri arkadaş olan ikili gerçek bir kahramanlık örneği göstererek 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırılmaktan kurtardı. İkili eylemlerinden sonra ülkede kahraman ilan edildi.

    Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Türk gençleri Abdi ve 16 yaşındaki Arda ismi açıklanmayan 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırılmaktan kurtararak ülke gündemine yerleşmeyi başardı. İkili 61 yaşındaki şüpheliyi evine kadar takip ederek polise adresini vererek durumu haber verdi. 61 yaşındaki kişi gözaltına alındı, ancak daha sonra bir psikiyatri kliniğine gönderildi.

    ÜLKE ONLARI KONUŞUYOR

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    Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre, Arda ve Abdi isimli çocuklar okuldan çıkıp evlerine giderken bir adamın elinden tuttuğu 12 yaşındaki kız çocuğunun tuhaf davranışlarını fark etti. 61 yaşındaki adamın kızı zorla götürmeye çalıştığını fark eden ikili hemen yanlarına yaklaştı. Harekete geçen gençler 12 yaşındaki kız çocuğuna adamı tanıyıp tanımadığını sordu ve "Hayır" cevabını aldıklarında müdahale ederek küçük kızı kurtardı.

    EVİNE KADAR TAKİP ETTİLER

    Küçük kızın "Bana yardım edin" diye bağırdığını söyleyen gençlerden Abdi küçük kızı ailesine teslim etmek için olay yerinde kalırken Arda ise şüpheliyi evine kadar takip ederek durumu polise haber verdi. Polis ihbar üzerine yakaladıkları 61 yaşındaki adamın alkollü olduğunu ve küçük kızı kaçırma girişiminde bulunduğunu söyleyerek onu gözaltına aldı.

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    Almanya

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