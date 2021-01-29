29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 912 oldu.

8 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.

Toplam test sayısı 29 milyon 346 bin 219'a ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 464 bin 30, vefat sayısı 25 bin 736, ağır hasta sayısı bin 740 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (28 Ocak) koronavirüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 279 olarak açıklanmıştı.



