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  4. 1500 dolara kaçak göçmen getirmişler! Suriye uyruklulardan pes dedirten savunma 'Allah rızası için...'

1500 dolara kaçak göçmen getirmişler! Suriye uyruklulardan pes dedirten savunma 'Allah rızası için...'

12.07.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, 1500 dolar karşılığında ülkeye kaçak yollarla göçmen getirdiği tespit edilen Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk" dedi.

1500 dolara kaçak göçmen getirmişler! Suriye uyruklulardan pes dedirten savunma 'Allah rızası için...'

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri 1500 dolar karşılığında kaçak olarak ülkeye getirip, Adana'da depoda barındırdıktan sonra batı illerine götüren Suriyeli 7 şüpheliyi belirledi. 5 ay süren teknik takibin ardından ekipler; Adana, Mersin ve Nevşehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda B.C. (32), M.F. (31), M.A.M. (35), F.E.Ö. (28), A.H. (27), H.H. (36) ve N.E.V.'yi (28) yakaladı.

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"BU İŞİ ALLAH RIZASI İÇİN YAPIYORDUK"

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinde, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk. Mağdur insanların dertlerini çözmeye çalışıyorduk" diyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Adana göçmen kaçak

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