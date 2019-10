3 bin 250 adet Tea Lıght’tan Türk Bayrağı

Kaliteli yaşam alanları, güvenli yapılar’ anlayışıyla yaklaşık 20 yıldır çok sayıda proje ve konutu tamamlayıp yatırımcılarına teslim eden Atış Yapı, Cumhuriyetin 96. yılını Türkiye’nin en büyük karma projesi Down Town Bursa’da görkemli bir törenle kutladı.

Down Town Bursa şantiye alanında gerçekleştirilen Cumhuriyet Şenliği, Atış Yapı çalışanlarının 3 bin 250 adet tea light ile oluşturduğu “Ay ve Yıldız” görselinin hazırlanması ile başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren Cumhuriyet Şenliği’ne katılanlara hitap eden Atış İnşaat CEO’su Ahmet Atış konuşmasına, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı yılı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ülkenin istiklal ve istikbal mücadelesi için canı pahasına görev yapan tüm kahramanlarını rahmetle yad ederek başladı.

“‘Önce Bursa’ diyen projelere imza atıyoruz”

2005 yılından bu yana yaptıkları projelerden edindikleri tecrübelerin ışığında Down Town Bursa projesini hayata geçirdiklerini belirten Ahmet Atış, “Sizleri burada ağırlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her projede önce Bursa dedik. Yaptığımız her proje ile bölgesine değer katacak işlere imza attık. Önceliğimiz hep Bursa oldu, hep siz oldunuz. Her zaman hem bölgesine, hem yatırımcısına kazandıran bir firma olduk. Down Town projemizle de Bursa’mıza ve ülkemize pek çok değer katacağız” dedi. Atış, Down Town’da; birinci sınıf yaşam alanları, 5 yıldızlı oteli, kreşten üniversiteye dek eğitim alanları, eşsiz değere sahip ofisleri, camisi, kent parkı, hem açık hem kapalı genç ve çocuk oyun alanları, paha biçilemeyecek eserlerle dolacak müzesiyle tam bir kompleksin yer alacağını söyledi.

Kutlamaların Yeni Adresi Olacak

“Bu komplekste Bursa’mızda ilk olan açık AVM konsepti yer alıyor” diyen Ahmet Atış, tüm tesisin tam anlamıyla 2021 yılında hizmete girmiş olacağını ifade ederek, "Bu konsepti hayata geçirirken tam merkezine ise 3 bin 500 metrekarelik büyüklüğüyle Avrupa’nın en büyük gösteri havuzunu konumlandırdık. Bu değeri şehrimize kazandırmak için bugüne kadar 800 bin metreküp hafriyat, 8 bin 500 mikser beton, 8 bin 400 ton demir kullandık. Bundan sonra da üretimimize tüm hızımızla devam edeceğiz. 2020 yılında konutlarımızın teslimine başlayacak, 2021 yılında da tüm tesisi hayata geçirerek yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlayacak yeni bir kompleksi Bursa’ya kazandıracağız. İşte o yüzden bugün bir geleneği başlatıyoruz. Bursa’da kutlamaların da adresi olacak Down Town’da ilk organizasyonumuzu yapıyoruz. Bir an bile düşünmeden vatan müdafaasına koşan ceddimizin bize bıraktığı mirası devralıyor ve gelecek nesillere unutulmamak üzere aktarıyoruz" diye konuştu.

“2 yıl sonra yeni bir şehir ortaya çıkacak”

Projenin ortaklarından olan Erdönmez ailesi adına konuşan ve şenliğe katılım sağlayan herkese teşekkür eden Ahmet Erdönmez ise “Cumhuriyetimizin 96’ncı yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. Aynı zamanda şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize şifalar diliyoruz. Yeni bir şehir doğuyor Bursa’da. Bursa bu projeye güvendi. Sizlerin katılması, bunun en büyük göstergesidir. 2 yıl sonra burada yeni bir şehir çıkacak ortaya ve bu şehir hepimizi mutlu edecek" dedi.

Yapılan selamlama konuşmalarının ardından şenlik, mehteran konseri Cumhuriyet Konseri ve çocuklara yönelik özel etkinliklerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü