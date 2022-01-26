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  4. 3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

26.01.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 3 çocuk babası Ahmet Sarılar evde dinlenmek için uyuduğu sırada kız kardeşi tarafından yüzüne yanıcı madde atıldı. Uyandığında can havliyle soğuk suya koşan Sarılar, kız kardeşinin kendine, "Oh ne iyi yaptım, seni yaktım" dediğini ileri sürdü. Hayatının şokunu yaşayan adam kız kardeşinden şikayetçi oldu ve şu anda serbest olmasına isyan etti.

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uykusundayken üzerine yanıcı madde dökülen 3 çocuk babasının yüzü tanınmaz hale geldi. Yanıcı maddeyi kız kardeşinin döktüğünü, sonrasında ise "Oh ne iyi yaptım, seni yaktım" dediğini ileri süren Ahmet Sarılar, "Ben bu zor durumu yaşarken, beni bu hale getiren kişinin dışarıda rahat bir şekilde hareket ediyor olması beni gerçekten rahatsız ediyor" dedi.

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HEMEN SOĞUK SUYA KOŞTU

Olay, 18 Ocak Salı Günü Hendek ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası Ahmet Sarılar uyuduğu sırada üzerine yanıcı madde döküldü. Can havliyle uykusundan uyanan Sarılar, ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Hemen yüzünü ve ellerini soğuk suyun altına tutan Sarılar, sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Sarılar'ın, eli ve yüzünde ciddi derece yanıklar oluştu. Hastanedeki tedavisinin ardından jandarma merkezinde ifade veren Sarılar, olayı gerçekleştiren kişinin kız kardeşi S.S. olduğunu iddia etti.

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"OH NE İYİ YAPTIM, SENİ YAKTIM"

Yaşadığı korku dolu anı anlatan Ahmet Sarılar, "Dinlenmek için uzandım ve o esnada uyuya kalmışım. Uykumdan yanarak, can havli ile fırladım. O esnada başım ve sağ elimin avcunda yanmalar oluştu. Kız kardeşimin bana karşı, 'Oh ne iyi yaptım, seni yaktım' sözlerini duydum. Ama ben tabii ki canımı kurtarmanın derdinde olduğum için yanan yerlerimi soğuk suyun altına tuttum. O sırada annemin, kız kardeşime sert bir şekilde; 'Sen bu aklı kimden aldın da, böyle bir şey yaptın' söylediğini de duydum. Olay sonrasında ambulans ile Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldım, orada müdahale yapıldı. Oradaki işlemlerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, daha sonrasında ise Derince’ye sevk edildim" dedi.

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"DAHA ÖNCESİNDE DE TARTIŞMALARIMIZ VARDI"

Kız kardeşi ile uzun yıllardır tartıştığını ileri süren Sarılar, "Kız kardeşim bizi istemiyordu, daha öncesinde de jandarmaya şikayette bulundu. Evde kafasına göre, canı istediği gibi yaşamak istiyordu. Bununla ilgili zaten daha öncesinde de tartışmalarımız vardı. Derince’den çıktığımızda eve gittiğimde jandarmanın ifade alacağı söylenildi. Şuan kız kardeşim serbest bırakıldı" diye konuştu.

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Kız kardeşinin serbest kalmasından rahatsız olduğunu ifade eden Sarılar, şu ifadeleri kullandı:

"Ben 3 evlat evlat babasıyım, benim sorumluluklarım var. Ben ölebilirdim de, 3 tane çocuğuma ne olacaktı? Kim bakacaktı? Soruyorum; hak mıdır, adalet midir bu? Hak ve adaleti biz nasıl arayacağız? Kardeşim canıma tamamen kast etmiş, adaletin bir an önce yapması gereken neyse onu yapmasını talep ediyorum. Yüzüm ve elimin bu hale gelmesi benim çalışma hayatımı da engelledi. Ben bu zor durumu yaşarken, beni bu hale getiren kişinin dışarıda rahat bir şekilde hareket ediyor olması beni gerçekten rahatsız ediyor. Bir an önce devlet yetkililerinin gereken adli işlemleri hızlandırıp yapmasını talep ediyorum" (İHA)

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