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3 gün sonra boş evin bahçesine yazdığı 'SOS' mesajı sonrası kurtarıldı

BBC BBC
16.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Avustralya'nın güneyinde 3 gün önce kampta kaybolan 55 yaşındaki Deborah Pilgrim, boş bir evin bahçesinde toprağa yazdığı "SOS" mesajı sonrası kurtarıldı.

3 gün sonra boş evin bahçesine yazdığı 'SOS' mesajı sonrası kurtarıldı

İmdat mesajını güvenlik kamerasının bağlı olduğu cep telefonundan izleyen ev sahibi, polise haber vererek Pilgrim'in bulunmasını sağladı.

Avustralya medyasında yer alan haberlere göre Deborah Pilgrim, gruptan ayrılınca çalılık arazide yolunu kaybetti.

Pilgrim'in bulunması için helikopterlerin de katıldığı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

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Deborah Pilgrim'in "SOS" mesajını yazdığı evin sahibi Neil Marriot, Avustralya televizyonu ABC'ye "Yakınlarımızda bir kadının arandığını öğrenince telefonumu kontrol ettim. Bahçemdeki mesajı gördüm" dedi.

Sedan kasabası yakınlarındaki bu eve 70 kilometre mesafedeki başka bir evde yaşayan Marriot, "Evim birkaç kez soyulduğu için yakın bir zaman önce kamera taktırmıştım. Bir gün önce imdat mesajı yoktu" diye konuştu.

Salı gecesi bulunan Pilgrim'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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