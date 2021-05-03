3 Mayıs günlük burç yorumları | 3 Mayıs burçlarda neler oluyor?

3 Mayıs tarihinde Ay’ın Kova burcunda ilerlemesinden dolayı özellikle telefon ile iletişim kurmaya çalışırken ekstra dikkatli olunmalı. Buna göre 3 Mayıs tarihinde İkizler burcu yoğun bir enerjiye sahip. Terazi burcunda ise aile ve çocuk konuları ön plana çıkabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün sosyal çevre ve kurduğunuz network sayesinde iş ve eğitim süreçlerinizde destek ve fayda görebilirsiniz. Seyahat ve tatil organizasyonları yapabilirsiniz. Akrabalar gündeme gelebilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün iş hayatı ve kariyerinizle ilgili gündemler gün boyu ön planda olacak. Aile büyüklerinizle ilgilenebilir, patronlarınızla önemli görüşmeler yapabilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün eğitim, seyahatler, yasal süreçler ve resmi işlerle ilgili gündemleriniz olabilir. Beklediğiniz teklifi veya dilediğiniz olumlu yanıtı alabilirsiniz. Keyifli ve başarılı bir gün.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün finansal düzenlemelere gidebilir, para giriş çıkışlarıyla daha fazla ilgilenebilir, maddi konularda daha hırslı olabilirsiniz. Gün boyu ikili ilişki ve ortaklıklarda zıtlaşma ve inatlaşma halinden kaçınmalı.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün sosyal ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Kurduğunuz ilişki ve iş ağı büyüyebilir. Müşteriler artış gösterebilir. Kendinize güvenme ve gelişim gösterme zamanı.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün iş görüşmeleri, sorumluluklar ve yapılacaklar ön planda olacaktır. Sağlığınızla ilgili hizmetler alabilirsiniz. Başardığınızı görmek sizi daha tatmin hissettirecektir.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler, dostluklar ön planda olabilir. Duygusal desteğe ihtiyaç duyduğunuzu hissedebilirsiniz. Kendinizi dışardaki insanlarla ve akranlarınızla kıyaslamaktan kaçının.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün iş veya özel hayatınızla ilgili bir bitiş ve başlangıç evresinde olacaksınız. Yeni bir sayfanın açılması için eski bir sayfanın kapanması gerekecek. Yeni insanların hayatınıza gelmesi için zararlı ilişkilerin hayatınızdan çekilmesi gerekecektir. Temizlik zamanı.
YAY BURCU YORUMU
Bugün önemli görüşmeler yapabilir, kritik kararlar alabilir, ilişkileriniz ve ortaklıklarınızla ilgili resmi adımlar içerisinde olabilirsiniz. Teknolojik aletlerle ilgili tadilat ve harcamalar gündeme gelebilir.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün finansal konulara odaklanacak, muhasebe ve gelir gider dengesiyle ilgileneceksiniz. Gerekli veya ihtiyaç odaklı harcamalarınız olabilir. İş hayatında ise yeteneklerinizi sergileme zamanı.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün sorumluluklarınıza odaklanmalı, hedeflerinizin peşinden gitmeli ve daha akılcı, planlı hareket etmelisiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün yolculuk ve seyahat planları içerisinde olabilir, uzaktaki kişilerle haberleşebilirsiniz. Karar alırken ve resmi adımlar atarken iyi planlamalar yapmaya ve gözden kaçan durumlara karşı dikkat edin.
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