3 Mayıs günlük burç yorumları | 3 Mayıs burçlarda neler oluyor?

3 Mayıs tarihinde Ay’ın Kova burcunda ilerlemesinden dolayı özellikle telefon ile iletişim kurmaya çalışırken ekstra dikkatli olunmalı. Buna göre 3 Mayıs tarihinde İkizler burcu yoğun bir enerjiye sahip. Terazi burcunda ise aile ve çocuk konuları ön plana çıkabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün sosyal çevre ve kurduğunuz network sayesinde iş ve eğitim süreçlerinizde destek ve fayda görebilirsiniz. Seyahat ve tatil organizasyonları yapabilirsiniz. Akrabalar gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün iş hayatı ve kariyerinizle ilgili gündemler gün boyu ön planda olacak. Aile büyüklerinizle ilgilenebilir, patronlarınızla önemli görüşmeler yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün eğitim, seyahatler, yasal süreçler ve resmi işlerle ilgili gündemleriniz olabilir. Beklediğiniz teklifi veya dilediğiniz olumlu yanıtı alabilirsiniz. Keyifli ve başarılı bir gün.