3 partinin seçmeninden fire: İstanbul anketinde ilginç detay! Kendi partilerinin adayını tercih etmediler

Türkiye'nin seçimine 21 gün kaldı, anket firmaları da gaza bastı. Metropoll Araştırma 21-22 Şubat tarihlerinde 1664 İstanbul seçmenine hangi adaya oy vereceklerini sordu. Katılımcıların büyük oranda yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan yana oldu.

KARARSIZLAR YÜKSEK ORANDA

Anket sonucunda adayların tercih edilme oranları şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu: 34,7

Murat Kurum: 32,1

Meral Danış Beştaş: 4,9

Buğra Kavuncu: 2,5

Azmi Karamahmutoğlu: 2,0

Mehmet Altınöz: 1,8

Diğer: 1,8

Kararsız/Protesto/Cevapsız: 20,2

FARK YÜZDE 3,3

Kararsız, cevapsız ve protesto oylar oransal olarak dağıtıldığında ortaya çıkan tablo ise şöyle:

İmamoğlu: 43,5

Kurum: 40,2

Beştaş: 6,1

Kavuncu: 3,1

Karamahmutoğlu: 2,5

Altınöz: 2,3

Diğer: 2,3

SEÇMENLER FİRE VERDİ

Öte yandan 2023 milletvekilliği seçiminde oy verilen partiye göre dağılım göz önüne alındığında; MHP'ye oy veren seçmenlerin yüzde 14,1'inin İmamoğlu'na, yüzde 67,4'ünün ise Kurum'u tercih etmesi dikkat çeken detaylardan oldu.

Yine İYİ Parti ve DEM Parti seçmenlerinin kayda değer oranda bir kısmının da kendi partilerinin adayları yerine Ekrem İmamoğlu'nu tercih ettiği görüldü.

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