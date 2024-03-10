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3 partinin seçmeninden fire: İstanbul anketinde ilginç detay! Kendi partilerinin adayını tercih etmediler

10.03.2024 14:05
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İstanbul için yapılan yerel seçim anketlerinin sonuncusunda çarpıcı detaylar yer aldı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında yoğunlaşan rekabette hangi adayın 31 Mart akşamının kazanacağı büyük merak konusu. Son ankette ortaya çıkan fark da dikkat çekti. Ayrıca AK Parti ve CHP dışındaki seçmenlerin de kendi partilerinin adayları yerine iki isimden birini daha çok tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

3 partinin seçmeninden fire: İstanbul anketinde ilginç detay! Kendi partilerinin adayını tercih etmediler

Türkiye'nin seçimine 21 gün kaldı, anket firmaları da gaza bastı. Metropoll Araştırma 21-22 Şubat tarihlerinde 1664 İstanbul seçmenine hangi adaya oy vereceklerini sordu. Katılımcıların büyük oranda yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan yana oldu.

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KARARSIZLAR YÜKSEK ORANDA

Anket sonucunda adayların tercih edilme oranları şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu: 34,7
Murat Kurum: 32,1
Meral Danış Beştaş: 4,9
Buğra Kavuncu: 2,5
Azmi Karamahmutoğlu: 2,0
Mehmet Altınöz: 1,8
Diğer: 1,8
Kararsız/Protesto/Cevapsız: 20,2

FARK YÜZDE 3,3

Kararsız, cevapsız ve protesto oylar oransal olarak dağıtıldığında ortaya çıkan tablo ise şöyle:
İmamoğlu: 43,5
Kurum: 40,2
Beştaş: 6,1
Kavuncu: 3,1
Karamahmutoğlu: 2,5
Altınöz: 2,3
Diğer: 2,3

SEÇMENLER FİRE VERDİ

Öte yandan 2023 milletvekilliği seçiminde oy verilen partiye göre dağılım göz önüne alındığında; MHP'ye oy veren seçmenlerin yüzde 14,1'inin İmamoğlu'na, yüzde 67,4'ünün ise Kurum'u tercih etmesi dikkat çeken detaylardan oldu.

Yine İYİ Parti ve DEM Parti seçmenlerinin kayda değer oranda bir kısmının da kendi partilerinin adayları yerine Ekrem İmamoğlu'nu tercih ettiği görüldü.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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