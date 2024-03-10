Anket sonucu açık ara fark! İBB rekabetinde İmamoğlu ipi göğüsledi... Murat Kurum için dikkat çeken '4-5 puan' yorumu

Yerel seçimlere gidilen süreçte son düzlüğe girildi, seçim anketleri ardı ardına gelmeye başladı. Türkiye 1 Nisan sabahı kimin İBB Başkanı olarak görev yaptığını konuşacak, haliyle Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçen rekabetin anketlere yansıması da büyük merak konusu. Başa baş giden anket sonuçlarından farklı olarak bu kez İmamoğlu'nun farkı 7 puana dek açtığı anket sonucu dikkat çekti.
İBB için yapılan son anket KONDA Araştırma'dan geldi. Anket 2-3 Mart tarihlerinde 2 bin 489 kişiyle görüşülerek gerçekleştirildi. Katılımcılara İBB seçiminde oylarını hangi adaya verileceği sorulduğunda ortaya şu tablo çıktı:
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 38,2.
- Murat Kurum: Yüzde 32,2.
- Kararsız: Yüzde 6.
- Diğer adaylar: Yüzde 12,5.
Bu tablo kararsızlar dağıtıldığında şöyle evrildi:
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 46,1
- Murat Kurum: Yüzde 38,8