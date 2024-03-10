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  4. Anket sonucu açık ara fark! İBB rekabetinde İmamoğlu ipi göğüsledi... Murat Kurum için dikkat çeken '4-5 puan' yorumu

Anket sonucu açık ara fark! İBB rekabetinde İmamoğlu ipi göğüsledi... Murat Kurum için dikkat çeken '4-5 puan' yorumu

10.03.2024 09:18
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31 Mart akşamı ortaya çıkacak tabloya ilişkin önemli ipuçları taşıyan seçim anketlerine yenileri eklendi. Sonucu en çok merak edilen belediyelerden İBB yarışındaki rekabeti koyan bir ankette adaylardan birinin rakibiyle arasını hayli açtığı görüldü. Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ise farkın bir dönem puanlarla ölçüldüğünü, şimdiyse kişi sayısına dek indiğini ifade etti.

Yerel seçimlere gidilen süreçte son düzlüğe girildi, seçim anketleri ardı ardına gelmeye başladı. Türkiye 1 Nisan sabahı kimin İBB Başkanı olarak görev yaptığını konuşacak, haliyle Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçen rekabetin anketlere yansıması da büyük merak konusu. Başa baş giden anket sonuçlarından farklı olarak bu kez İmamoğlu'nun farkı 7 puana dek açtığı anket sonucu dikkat çekti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

SON ANKETLERDEN ÇARPICI SONUÇLAR

İBB için yapılan son anket KONDA Araştırma'dan geldi. Anket 2-3 Mart tarihlerinde 2 bin 489 kişiyle görüşülerek gerçekleştirildi. Katılımcılara İBB seçiminde oylarını hangi adaya verileceği sorulduğunda ortaya şu tablo çıktı:

- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 38,2.

- Murat Kurum: Yüzde 32,2.

- Kararsız: Yüzde 6.
- Diğer adaylar: Yüzde 12,5.

FARK 7 PUANA ÇIKTI

FARK 7 PUANA ÇIKTI

Bu tablo kararsızlar dağıtıldığında şöyle evrildi:
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 46,1
- Murat Kurum: Yüzde 38,8

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seçim anketi Ekrem İmamoğlu Yerel seçim Murat Kurum ibb Seçim 2024
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