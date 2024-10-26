3 yılda 67 milyon dolar kazanan sosyal medya fenomeni Corinna Kopf, 28 yaşında emekli olduğunu açıkladı! Sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medya fenomeni Corinna Kopf, geçtiğimiz günlerde X (eski adıyla Twitter) hesabından müstehcen paylaşımlar yaptığı sitenin linkini kaldırarak, "Biyografimde artık bağlantı yok" şeklinde bir açıklama yaparak emekliliğini duyurmuştu.

2021 yılında sosyal medyada içerik üretmeye başlayan fenomen isim 3 yılda 67 milyon dolar kazanmıştı. Emeklilik açıklamasının sonrasında Kopf son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

Sosyal medya yıldızı UFC'deki bir dövüşte Donald Trump'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını tweetledi. Fotoğrafın altına 'Donald Trump'ı biliyorsunuz' yazdı ve bir de Amerikan bayrağı emojisi ekledi.