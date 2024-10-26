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  4. 3 yılda 67 milyon dolar kazanan sosyal medya fenomeni Corinna Kopf, 28 yaşında emekli olduğunu açıkladı! Sosyal medyada gündem yarattı

3 yılda 67 milyon dolar kazanan sosyal medya fenomeni Corinna Kopf, 28 yaşında emekli olduğunu açıkladı! Sosyal medyada gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.10.2024 15:00
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Sosyal medya fenomeni Corinna Kopf, 28 yaşında emeklilik açıklamasıyla bir anda dünya basınındaki yerini aldı. Fenomen isim abonelik sistemiyle işleyen bir sitede içerik ürettikten sonra 3 yılda 67 milyon dolar kazandı ve emekliliğe karar verdi. Fenomen isim artık müstehcen içerikler üretmeyeceğini açıklarken son olarak Donald Trump ile çekilen bir karesini paylaşarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

3 yılda 67 milyon dolar kazanan sosyal medya fenomeni Corinna Kopf, 28 yaşında emekli olduğunu açıkladı! Sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medya fenomeni Corinna Kopf, geçtiğimiz günlerde X (eski adıyla Twitter) hesabından müstehcen paylaşımlar yaptığı sitenin linkini kaldırarak, "Biyografimde artık bağlantı yok" şeklinde bir açıklama yaparak emekliliğini duyurmuştu.

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2021 yılında sosyal medyada içerik üretmeye başlayan fenomen isim 3 yılda 67 milyon dolar kazanmıştı. Emeklilik açıklamasının sonrasında Kopf son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

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Sosyal medya yıldızı UFC'deki bir dövüşte Donald Trump'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını tweetledi. Fotoğrafın altına 'Donald Trump'ı biliyorsunuz' yazdı ve bir de Amerikan bayrağı emojisi ekledi.

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