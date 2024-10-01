Koluna karısının portresini dövme yaptırmıştı! Boşandıktan sonraki hamlesi sosyal medyada gündem oldu... Eşinin yerine kartal geldi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir adam karısı ve çocuklarının fotoğrafını koluna dövme yaptırmıştı. Ancak yıllar içinde eşiyle bazı anlaşmazlıklar yaşadı ve boşanmaya karar verdi.

Kolundaki dövmeyi değiştirmeye karar veren adam eşinin yüzünün yerine bir kartal figürü işletti. Çocuklarının görüntüsü ise aynı şekilde kaldı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eskisinden daha güzel oldu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocukları kartal kapmış gibi olmuş" yorumunu yaptı.