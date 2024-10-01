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  4. Koluna karısının portresini dövme yaptırmıştı! Boşandıktan sonraki hamlesi sosyal medyada gündem oldu... Eşinin yerine kartal geldi

Koluna karısının portresini dövme yaptırmıştı! Boşandıktan sonraki hamlesi sosyal medyada gündem oldu... Eşinin yerine kartal geldi

01.10.2024 09:46
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.10.2024 09:46
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde bir adam ailesine jest yapmak için eşinin ve çocuklarının portresini koluna dövme yaptırdı. Ancak adam karısından boşandıktan sonra eşinin yüzünü kolunda taşımak istemeyince ilginç bir yola başvurdu.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir adam karısı ve çocuklarının fotoğrafını koluna dövme yaptırmıştı. Ancak yıllar içinde eşiyle bazı anlaşmazlıklar yaşadı ve boşanmaya karar verdi.

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Kolundaki dövmeyi değiştirmeye karar veren adam eşinin yüzünün yerine bir kartal figürü işletti. Çocuklarının görüntüsü ise aynı şekilde kaldı.

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O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eskisinden daha güzel oldu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocukları kartal kapmış gibi olmuş" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dövme
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