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32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:02 | Son Güncelleme

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Gedikler köyünde dünyaya gelen Hüseyin ve Nihal Taşkın çifti hayatlarını birleştirdikten sonra ormanda yaşamaya karar verdi.

Geçimlerini çobanlık yaparak sağlayan çift sahip oldukları keçi sürüsüyle birlikte ormanların içinde kulübede çobanlık yaparak hayat sürüyor.

3 ayda bir bulundukları merayı değiştiren çift gittikleri yere hemen kulübe yaparak teknolojiden ve insanlardan uzak bir hayat sürüyor. Taşkın çifti, keçilerini her gün sağıp sütlerini 10 kilometre uzaklıktaki köylerine eşekle götürüp sütçüye satıyor.
Bu sütlerden ise doğal peynir elde ediliyor. Hüseyin Taşkın, eşine olan aşkını dağlarda türküler söyleyerek dile getiriyor. Bunca zorlu yaşam mücadelesine rağmen yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmeyen çift, mutlu bir hayat sürdüklerini belirtiyor.
32 yıldır dağlarda ormanların içinde hayvan güderek kulübede yaşadığını ifade eden Hüseyin Taşkın, "İnsanlardan uzak dağlarda çobanlık yaparak yaşamak daha çok hoşuma gidiyor. Burada çok temiz hava var, dağlarda ormanların içinde sabit bir yerim yok. 3 ay bir yerde 2 ay başka yerde sürümü ve kulübemi gezdiriyorum.
12 ay boyunca sürekli ormanda yaşıyorum. Yaptığım iş meşakkatli ama ekmek davası için buna katlanmak zorundayım. Benim keçi sürüm var, hayvanlarımın sütünü eşimle birlikte sağıp eşekle köye götürüp sütçüye satıyorum. Hayvanlarımın bazılarını da kurbanlık olarak satıyorum. Burada daha yeni güneş enerjisi paneli aldım, onunla elektrik ihtiyacımı karşılıyorum" dedi.
Eşiyle birlikte ormanda uzun yıllardır yaşam sürdüğünü belirten Nihal Taşkın, "Burada beraber zor bir hayat sürüyoruz. Her gün sürünün sütünü sağıyorum. Burada yaşamak zor, ama işimiz bu. Eşim hasta olduğunda sürüyü ben güdüyorum" şeklinde konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa orman

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