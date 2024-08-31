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    4. 35 bin TL'ye boğazda düğün yaptılar! Sosyal medyayı ikiye böldüler: "İmkan ve ihtimal yok"

    35 bin TL'ye boğazda düğün yaptılar! Sosyal medyayı ikiye böldüler: "İmkan ve ihtimal yok"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.08.2024 07:54
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    İstanbul'da boğazda yapılan bir düğün sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir teknede gerçekleştirilen düğünün en çok fiyatı konuşuldu. Çünkü çift boğazda yaptıkları düğün için tam 35 bin TL ödedi. Düğünün fiyatı ise sosyal medya kullanıcılarını hem şaşırttı hem de tartışmalara neden oldu.

    35 bin TL'ye boğazda düğün yaptılar! Sosyal medyayı ikiye böldüler: "İmkan ve ihtimal yok"

    Sosyal medyadan paylaşılan bir düğüne ait görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde boğazda tekneyle gerçekleştirilen düğün, "35 bin Liraya boğazda düğün yaptık" notuyla paylaşıldı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki göstererek ücreti gerçekçi bulmadıklarını dile getirdi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İmkan ve ihtimal yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bu paraya anca boğazda yemek yersin" yorumunu yaptı.

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