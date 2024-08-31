35 bin TL'ye boğazda düğün yaptılar! Sosyal medyayı ikiye böldüler: "İmkan ve ihtimal yok"

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğüne ait görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde boğazda tekneyle gerçekleştirilen düğün, "35 bin Liraya boğazda düğün yaptık" notuyla paylaşıldı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki göstererek ücreti gerçekçi bulmadıklarını dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İmkan ve ihtimal yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bu paraya anca boğazda yemek yersin" yorumunu yaptı.