355 milyon doları nasıl harcıyor?

Ünlü şarkıcı çok çalışarak edindiği servetini harcamaya gelince de oldukça cömert davranıyor.

Servetini nasıl harcıyor?

1 / 12 Milyonlarca dolarlık malikaneler satın alıyor, lüks tatillere ve yat seyahatlerine çıkıyor. Ayrıca hediye vermekten de çok hoşlanıyor.

2 / 12 Ünlü şarkıcı, doğal felakete uğrayanların yardımı koşmaktan çekinmiyor, eğitime yönelik kampanyalar için yüklü çekler yazmakta da tereddüt etmiyor. İşte Sabah'ın derlediği ünlü ismin harcamalarından bazıları:

3 / 12 Birçok dolar milyoneri gibi Beyonce de parasının çoğunu gayrimenkule yatırıyor. Ailesiyle zamanının büyük bölümünü tatil beldesi Hamptons'ta geçiren şarkıcı geçen yıl buradan 26 milyon dolar ödeyerek bir yazlık ev satın aldı. Komşuları arasında Martha Stewart, Steven Spielberg ve Russell Simmons bulunuyor. Yine geçen yıl Bel-Air'de beğendiği bir malikaneye 88 milyon dolar ödedi.

4 / 12 Eşiyle Paris'te Hotel Le Meurice'in çatı katında kalıp gecelik 20 bin dolar ödüyor. Deniz özlemini ise süper yatı Galactica Star ile çıktığı yolculuklarda gideriyor. 73 milyon dolar değerindeki yatın haftalık masrafı 900 bin doları buluyor.

5 / 12 Gelelim hediyelere. Beyonce, eşi Jay Z'ye 41. doğum gününde 2 milyon dolar değerinde Buggati Veyron otomobil, kızlarının doğumunun ardından ise Babalar Günü'nde 40 milyon dolar değerinde Bombardier Challenger 850 model özel jet hediye etti.

6 / 12 Beyonce, 1 milyon dolarlık özel yapım Mercedes minibüsündeki ses sistemine 150 bin dolar harcadı.

7 / 12 Tek kullanımlık vizon takma kirpiklerinin değeri 60 dolar. Maniküre ise bin dolar harcıyor.

8 / 12 Elitlere hizmet veren Jacob&Co. adlı mücevher mağazasının sürekli müşterileri arasında. Buradaki mücevherlerin fiyatları 200 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişiyor.

9 / 12 Üç çocuklu Beyonce'nin ev harcamaları da yüksek. Evde tam zamanlı çalışan aşçısına ayda 7 bin 500 dolar maaş veriyor. Diyetisyeninin maaşı ise 4 bin dolar.

10 / 12 Beyonce kızı Blue Ivy'ye ilk doğum gününde 80 bin dolar değerinde pırlantalarla süslü Barbie bebek armağan etti. Parti için 104 bin 460 dolar harcadı.

11 / 12 Beyonce servetini yardıma ihtiyaç duyanlarla paylaşmakta da tereddüt etmiyor. 31 yardım kuruluşuna düzenli olarak ödeme yapıyor.